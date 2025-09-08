مفاجآت صادمة حول أسعار هواتف iPhone 17 قبل ساعات من إطلاقها رسمياً

كشفت تقارير تقنية عديدة عن أسعار هواتف iPhone 17 المحتملة والتي سيتم الإعلان عن إطلاقها رسمياً غداً الثلاثاء، ووفق هذه التقارير فإنسلسلة هواتف آيفون 17 سوف تشهد زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بأسعار هواتف آيفون 16، ومع ذلك فإن أبل تتوقع زيادة كبيرة في مبيعات سلسلة هواتفها الجديدة.

وفي حال تطابق الأسعار التالية مع الأسعار الرسمية التي سيتم الإعلان عنها، فإن هاتف آيفون 17 الأساسي سيكون نجم هذا الموسم، لأنه سيكون الطراز الوحيد بين سلسلة هواتف أبل المرتقبة الذي يحتفظ بسعره كما هو، مقارنة بهاتف آيفون 16، بينما ترتفع أسعار طراز برو وآير وبرو ماكس.

وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم نجوم مصرية أسعار هواتف iPhone 17 المحتملة وفق التسريبات الواردة بهذا الشأن.

هاتف آيفون 17 الطراز الأساسي سيباع بسعر 799 دولار وذلك لسعة 128 جيجا بايت.

هاتف آيفون 17 آير سيبدأ من 1099 دولار لسعة 256 جيجا بايت.

هاتف iPhone 17 Pro سيبدأ سعره من 1199 دولار سعة 256 جيجا بايت.

هاتف iPhone 17 Pro Max سيبدأ من 1299 دولار سعة 256 جيجا بايت.

وإذا صحت هذه الزيادات الكبيرة في أسعار هواتف آيفون 17، فإن ذلك سوف يتسبب في غضب كبير لعشّاق هواتف آبل، فطراز برو كان يباع العام الماضي بسعر 999 دولار، أما طراز برو هذا العام فسيباع بسعر 1199 دولار، وذلك بزيادة 200 دولار عن العام الماضي.