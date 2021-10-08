عاجل| مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر منذ قليل و32 ألف بلاغ حتى الآن

حالة من التخوف الكبير لدى المستخدمين من أن يطال العطل الجديد واتساب وباقي منصات مواقع التواصل التابعة للفيس بوك، وذلك بعد أن أظهرت العديد من الشكاوى والبلاغات منذ قليل وجود مشاكل تقنية في التعامل مع إنستجرام وفيس بوك ماسنجر، وخاصة عند رفع الصور.

مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر

وبحسب بعض المواقع التقننية المراقبة لمنصات التواصل الإجتماعي، مثل الموقع التقني “داون ديتكتور” وكذلك وكالة رويترز فإن أكثر من 32 ألف شخص أبلغوا عن وجود مشكلات جديدة في ماسنجر فيس بوك وإنستجرام وصعوبة بتحميل الصور، وتوقع الموقع التقني تعطل هذه التطبيقات مرة أخرى بعد المشاكل التي يواجهها المستخدمين الآن.

Everyone coming to twitter to see if instagram and whatsapp are down for everyone else #instagramdown pic.twitter.com/R2TiFkGE4i — Sam (@commondramaa) October 8, 2021

Instagram users migrating to Twitter after Instagram goes down #instagramdown pic.twitter.com/MCReIWCTHc — KK💫 (@KK_FCB5) October 8, 2021

JUST IN: For the second time this week, we are receiving reports that Instagram is down, while some users are having trouble making calls and sending media on Messenger. Are you experiencing these issues as well?#InstagramDown#MessengerDown pic.twitter.com/iJ9liSv6IM — Inquirer (@inquirerdotnet) October 8, 2021

وكان مشكلة كبيرة عطّلت واتساب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر الإثنين الماضي، تسببت في شلل شبه تام للعالم أجمع، وجعل المستخدمين يبحثون عن العديد من البدائل التي لا تواجه مثل هذه المشكلات، وبحسب مؤسس تطبيق تيلجرام، فقد شهد التطبيق نحو 70 مليون مستخدم جديد خلال الساعات الستة التي تعطلت فيه المنصات التابعة للفيس بوك.

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كما يوجد توجس الآن من أن يتسبب العطل الجزئي الموجود الآن في عطل كلي على غرار عطل الأيام الماضية، والذي تسبب أيضاً في هجرة ملايين المستخدمين من فيس بوك إلى تويتر، الأمر الذي جعل موقع التدوينات الصغيرة تويتر يسخر من عملاق مواقع التواصل الإجتناعي فيس بوك.