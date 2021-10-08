  عاجل| مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر منذ قليل و32 ألف بلاغ حتى الآن

بواسطة إسلام عوض

حالة من التخوف الكبير لدى المستخدمين من أن يطال العطل الجديد واتساب وباقي منصات مواقع التواصل التابعة للفيس بوك، وذلك بعد أن أظهرت العديد من الشكاوى والبلاغات منذ قليل وجود مشاكل تقنية في التعامل مع إنستجرام وفيس بوك ماسنجر، وخاصة عند رفع الصور.

عاجل| مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر منذ قليل و32 ألف بلاغ حتى الآن

مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر

  عاجل| مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر منذ قليل و32 ألف بلاغ حتى الآن 1 8/10/2021 - 10:33 م

وبحسب بعض المواقع التقننية المراقبة لمنصات التواصل الإجتماعي، مثل الموقع التقني “داون ديتكتور” وكذلك وكالة رويترز فإن أكثر من 32 ألف شخص أبلغوا عن وجود مشكلات جديدة في ماسنجر فيس بوك وإنستجرام وصعوبة بتحميل الصور، وتوقع الموقع التقني تعطل هذه التطبيقات مرة أخرى بعد المشاكل التي يواجهها المستخدمين الآن.

قد يهمك:

الآن اربح مع Snapchat.. سناب شات يعلن تحدي جديد وجوائز تصل لـ25 ألف دولار وينافس تيك توك وإنستجرام

وكان مشكلة كبيرة عطّلت واتساب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر الإثنين الماضي، تسببت في شلل شبه تام للعالم أجمع، وجعل المستخدمين يبحثون عن العديد من البدائل التي لا تواجه مثل هذه المشكلات، وبحسب مؤسس تطبيق تيلجرام، فقد شهد التطبيق نحو 70 مليون مستخدم جديد خلال الساعات الستة التي تعطلت فيه المنصات التابعة للفيس بوك.

اقرأ أيضاً:

كما يوجد توجس الآن من أن يتسبب العطل الجزئي الموجود الآن في عطل كلي على غرار عطل الأيام الماضية، والذي تسبب أيضاً في هجرة ملايين المستخدمين من فيس بوك إلى تويتر، الأمر الذي جعل موقع التدوينات الصغيرة تويتر يسخر من عملاق مواقع التواصل الإجتناعي فيس بوك.

  عاجل| مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر منذ قليل و32 ألف بلاغ حتى الآن 2 8/10/2021 - 10:33 م



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

اترك تعليقاً