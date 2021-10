  عاجل| مخاوف من تأثر واتساب بالعطل الجديد الذي ضرب إنستجرام وماسنجر منذ قليل و32 ألف بلاغ حتى الآن

حالة من التخوف الكبير لدى المستخدمين من أن يطال العطل الجديد واتساب وباقي منصات مواقع التواصل التابعة للفيس بوك، وذلك بعد أن أظهرت العديد من الشكاوى والبلاغات منذ قليل وجود مشاكل تقنية في التعامل مع إنستجرام وفيس بوك ماسنجر، وخاصة عند رفع الصور.

وبحسب بعض المواقع التقننية المراقبة لمنصات التواصل الإجتماعي، مثل الموقع التقني “داون ديتكتور” وكذلك وكالة رويترز فإن أكثر من 32 ألف شخص أبلغوا عن وجود مشكلات جديدة في ماسنجر فيس بوك وإنستجرام وصعوبة بتحميل الصور، وتوقع الموقع التقني تعطل هذه التطبيقات مرة أخرى بعد المشاكل التي يواجهها المستخدمين الآن.

Everyone coming to twitter to see if instagram and whatsapp are down for everyone else #instagramdown pic.twitter.com/R2TiFkGE4i

Instagram users migrating to Twitter after Instagram goes down #instagramdown

JUST IN: For the second time this week, we are receiving reports that Instagram is down, while some users are having trouble making calls and sending media on Messenger.

Are you experiencing these issues as well?#InstagramDown#MessengerDown pic.twitter.com/iJ9liSv6IM

