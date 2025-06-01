عاجل.. شكاوى كثيرة من ظهور خطوط خضراء بشاشات هواتف سامسونج بعد التحديث الأخير وكيفية حل المشكلة

قام عدد كبير من مستخدمي هواتف العملاق الكوري سامسونج بالإبلاغ عن مشكلة ظهور خطوط خضراء بشاشة هواتفهم، وذلك عقب قيامهم بإجراء تحديث جديد لهواتفهم، وبعد كثرة البلاغات من هذه المشكلة، أكدت سامسونج أنها تدقق في مشكلة الخط الأخضر الذي ظهر بشاشات هواتف المستخدمين بعد التحديث الأخير.

مشكلة الخطوط الخضراء بهواتف سامسونج

وأشارت العديد من بلاغات مستخدمي هواتف سامسونج، إلى أن الخط الأخضر ظهر بشكل عمودي على الشاشة عقب التحديث الأخير، وأحياناً كان يظهر بخط أفقي، وكانت أبرز الهواتف المتأثرة بهذه المشكلة هي هواتف جلاكسي إس 21 إف إي، والهواتف التي تعمل بواجهة “وان يو آي 7”.

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وأكدت شركة سامسونج على أنها قامت بتمديد عملية استبدال شاشة هواتف سامسونج لمرة واحدة لعدة طرازات، ومن بين هذه الطرازات هواتف جلاكسي إس 21، وهواتف جلاكسي إس 22 ألترا، وفي حال ظهور مشكلة الخطوط الخضراء بهواتف سامسونج يمكنك القيام بالعديد من الخطوات بدلاً من استبدال الشاشة.

إجراءات قم باتخاذها حال ظهور الخطوط الخضراء بالشاشة

ففي حالة ظهور الخط الأخضر بالشاشة عقب تحديث أمني أو برمجي قم بإعادة تشغيل الهاتف، وإذا لم ينجح هذا الأمر قم بحذف التطبيقات المشبوهة وراجع آخر إعدادات قمت بها، ثم قم بإعادة تشغيل الهاتف، وتحقق من وجود أي تحديثات أتاحتها سامسونج لإصلاح هذه المشكلة، وإذ لم تنجح كل هذه الحلول قم بإعادة ضبط المصنع وفي حال استمرار المشكلة قم بزيارة أقرب فرع لسامسونج، لأن الأمر في هذه الحالة يتطلب تغيير الشاشة.