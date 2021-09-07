احذر.. خبير أمني يحذر من وجود علامتين بهاتفك تدل على وجود برامج تجسس بالهاتف

كشف بعض الخبراء في الأمن السيبراني، عن وجود بعض العلامات في الهاتف المحمول تدل على وجود برامج تجسس به، وحال ظهور هذه العلامات يجب الإنتباه بشكل فوري واتخاذ ما يمكن من إجراءات لمنع هذه البرامج الضارة، وعدم وصولها إلى معلوماتك وبياناتك الشخصية.

علامتين بهاتفك المحمول تدل على وجود برامج تجسس بالهاتف

ووفق المعلومات الواردة في هذا الشأن أهم العلامات التي تدل على وجود برامج ضارة أو برامج تجسس على هاتفك، هي سرعة نفاذ البطارية، والأمر الثاني هو إعادة تشغيل الهاتف في أوقات لا يكون فيها الهاتف مستعملاً، فتجد الهاتف يغلق ويفتح مع نفسه دون أي تدخل منك.

وفي هاتين الحالتين يجب عليك وبشكل فوري إما أن تعيد ضبط المصنع أو تقوم بتثبيت برنامج قوي للفيروسات وتفحص جهازك بشكل عاجل، للقضاء على هذه البرامج الخبيثة.

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وأشار الخبير الأمني تيليكوم ديلي تيليكوم ديلي، أنه حال غلق الهاتف وفتحه دون تدخل منك، فهذا يدل على أن الهاتف يبحث عن مصدر لنقل بياناتك إليه، من خلال البرامج اضارة التي تم زرعها على جوالك المحمول.