تقنية

حظر أمريكي جديد على هواتف هواوي HUAWEI وزد تي إي وشركات صينية أخرى في أحدث تصعيد جديد ضد الشركات الصينية

إسلام عوض

قامت لجنة “إف سي سي” وهي لجنة الإتصالات الإتحادية الأمريكية بالإعلان عن اعتمادها بعض القواعد الجديدة التي تحظر أجهزة الإتصالات لشركتي هواوي وزد تي إي، وذلك بسبب مخاوف أمريكية تتعلق بالأمن الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية.

حظر أمريكي جديد على هواتف هواوي HUAWEI وزد تي إي وشركات صينية أخرى في أحدث تصعيد جديد ضد الشركات الصينية

حظر جديد على أجهزة اتصالات هواوي وز تي إي

Huawei Mate Pad الإصدارات الجديدة لعام 2022

كما يعد الحظر الأمريكي لأجهزة الإتصالات الصينية من شركتي هواوي وزد تي إي هو أحدث تصعيد أمريكي تجاه الشركات الصينية، وبدأ هذا التصعيد في رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي استمر خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي عهد الرئيس الحالي بايدن زاد هذا التصعيد.

حظر أمريكي جديد على هواتف هواوي HUAWEI وزد تي إي وشركات صينية أخرى في أحدث تصعيد جديد ضد الشركات الصينية 1 29/11/2022 - 11:17 ص

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ووفق بعض وكالات الأنباء العالمية، فإن الحظر لم يقتصر على هواوي وزد تي إي، بل شمل شركات صينية أخرى، مثل داهوا تكنولوجي، وهانجتشو هيكفيشن ديجيتال تكنولوجي، وهيتيرا كومينيكيشانز، وعلق مفوض اللجنة الأمريكية “إف سي سي” على هذا القرار قائلاً، أنه استناداً لبعض المخاوف التي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

حظر أمريكي جديد على هواتف هواوي HUAWEI وزد تي إي وشركات صينية أخرى في أحدث تصعيد جديد ضد الشركات الصينية 2 29/11/2022 - 11:17 ص

ويذكر أن دول أخرى مثل استراليا وبريطانيا وكندا تشدد القيود على استخدام اتصالات الجيل الخامس من شركتي زد تي إي وهواوي.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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