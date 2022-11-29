حظر أمريكي جديد على هواتف هواوي HUAWEI وزد تي إي وشركات صينية أخرى في أحدث تصعيد جديد ضد الشركات الصينية

قامت لجنة “إف سي سي” وهي لجنة الإتصالات الإتحادية الأمريكية بالإعلان عن اعتمادها بعض القواعد الجديدة التي تحظر أجهزة الإتصالات لشركتي هواوي وزد تي إي، وذلك بسبب مخاوف أمريكية تتعلق بالأمن الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية.

حظر جديد على أجهزة اتصالات هواوي وز تي إي

كما يعد الحظر الأمريكي لأجهزة الإتصالات الصينية من شركتي هواوي وزد تي إي هو أحدث تصعيد أمريكي تجاه الشركات الصينية، وبدأ هذا التصعيد في رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي استمر خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفي عهد الرئيس الحالي بايدن زاد هذا التصعيد.

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ووفق بعض وكالات الأنباء العالمية، فإن الحظر لم يقتصر على هواوي وزد تي إي، بل شمل شركات صينية أخرى، مثل داهوا تكنولوجي، وهانجتشو هيكفيشن ديجيتال تكنولوجي، وهيتيرا كومينيكيشانز، وعلق مفوض اللجنة الأمريكية “إف سي سي” على هذا القرار قائلاً، أنه استناداً لبعض المخاوف التي تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

ويذكر أن دول أخرى مثل استراليا وبريطانيا وكندا تشدد القيود على استخدام اتصالات الجيل الخامس من شركتي زد تي إي وهواوي.