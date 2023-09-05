عاجل| جوجل تعلن تغيير العلامة التجارية لنظام أندرويد “مظهر بصري جديد”

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء تغيير علامتها التجارية الخاصة بنظام أندرويد المملوك لها، وهو النظام الذي يسيطر على سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، وذلك حتى يظهر بشكل عصري يواكب التطورات التكنولوجية.

المظهر الجديد لنظام التشغيل أندرويد المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقالت جوجل في منشور لها على مدونتها: «أصبح أندرويد أكبر نظام تشغيل في العالم يخدم مجتمعًا متنوعًا من المطورين، وصانعي الأجهزة، والمستخدمين»، موضحة أنه مع نمو المنصة وتجاوز عدد الأجهزة العاملة بنظام أندرويد أكثر من ثلاثة مليارات جهاز حول العالم، وتطور الرؤية، فقد أصبحت تؤمن بأن العلامة التجارية وكيفية ظهورها بصريًا للعالم يجب أن تعكس روح أندرويد الأساسية المتمثلة في الانفتاح، والتكرار، والشمول.

مظهر بصري جديد

وأوضحت عملاق التقنية الأمريكية، في منشورها أن المظهر البصري الجديد لأندرويد مستوحى من لغة التصميم الخاصة بها المسماة Material، مشيرة إلى أنها لم تعد تكتب الحرف الأول من اسم النظام بحرف صغير هكذا: android، بل أصبح Android، كما جعلت الشعار قريبًا من شعار جوجل نفسها.

وأتضافت أن المستخدمين سيبدأون في رؤية الجوانب الجديدة لهوية العلامة التجارية، مثل الشعار المحدث ورأس الروبوت الثلاثي الأبعاد، تظهر على أجهزة أندرويد، وفي المزيد من الأماكن بدءًا من العام الجاري.