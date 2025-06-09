عاجل.. توقف تطبيق يوتيوب على العديد من هواتف آيفون وآيباد عقب إجراء جوجل الجديد
قام تطبيق يوتيوب بالإعلان عن توقفه وإنهاء دعمه لعدد كبير من أجهزة آيباد وآيفون الغير حديثة، وذلك عقب قيام شركة جوجل بإطلاق تحديثها الأخير الذي حمل رقم 20.22.1، وسبب توقف اليوتيوب على هذه الأجهزة هو عدم قدرتها على تشغيل أنظمة حديثة من أبل.
تطبيق يوتيوب يتوقف عى هذه الأجهزة
وأشار يوتيوب إلى توقفه عن العمل بالأجهزة التي تعمل بنظام أقل من آي أو إس 16 أو الأنظمة الأقدم من ذلك، وبهذا يتوقف يوتيوب على هواتف آيفون SE الجيل الأول، وآيفون 7 بلس وآيفون 7، وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلس، وأجهزة iPad mini 4 و iPad Air 2 و iPod Touch 7.
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كما جاءت هذه الخطوة من تطبيق يوتيوب ضمن سياسة التطبيق المستمرة التي تعمل على تحسين أداء التطبيق وتقديم مميزات جديدة للمستخدمين، ولكن هذا يتطلب أنظمة تشغيل حديثة، وأوصى اليوتيوب المستخدمين بضرورة التحقق من أنظمة التشغيل لديهم وتحديثها بشكل مستمر لاستمرار عمل التطبيق بسلاسة على أجهزتهم وعدم توقفه.