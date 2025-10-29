العملاق الكوري سامسونج تُحدث ثورة تكنولوجية بهاتف غير مسبوق في العالم وبسعر باهظ الثمن

كشفت الشركة الكورية الجنوبية سامسونج عن ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية، وذلك بعد إعلانها على هامش قمة “آبيك” عن هاتفها الجديد ثلاثي الطي، والذي سيتم طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي، في نوفمبر أو ديسمبر 2025.

هاتف سامسونج الجديد ثلاثي الطي

ولم تقم شركة سامسونج بالإعلان عن أي تفاصيل للهاتف، ولم تذكر إسمه، إلا أنها اكتفت بالكشف عن تصميم الهاتف فقط، ومن خلال العرض الذي قدمته الشركة لهاتفها الجديد، فإنه يوجد بالهاتف مفصلتين تفتحان باتجاهات معاكسة، بحيث يظهر كهاتف عادي، والشاشة الخارجية جاءت بمقياس 6.% بوصة.

اقرأ معنا أيضاً:

وعند فتح الهاتف تتحول الشاشة لحجم أكبر لتصبح بمقياس 10 بوصة، ويحتوي الهاتف على شاشة داخلية بمقياس 8 بوصة، ولم تقدم سامسونج أي تفاصيل أخرى حول الهاتف، وتشير بعض المصادر إلى أن سعره سيكون أعلى من سعر هاتف جلاكسي زد فولد 7، والذي يبدأ من 2000 دولار أمريكي.