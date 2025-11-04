تقنية

عاجل.. الآن تطبيق X Chat المنافس الأقوى والشرس لواتساب وتيلجرام برعاية المليادير الأمريكي إيلون ماسك

أعلن المليادير الأمريكي إيلون ماسك عن قيامه بإطلاق تطبيق X Chat للمراسلات الفورية، وستكون الرسائل مشفرة بشكل كامل، كما أن التطبيق الجديد سينافس بقوة تطبيقي واتساب وتيلجرام، وكشف ماسك عن تطبيقه الجديد منذ قليل، مؤكداً أنه سيخرج للنور خلال الأسابيع المقبلة، حيث يجري العمل عليه لآن.

كما أكد إيلون ماسك على أن التطبيق يخضع الآن لكافة الإختبارات اللازمة للتأكد من كفاءته، متوقعاً انتشاره بشكل كبير فور إطلاقه، ويعتمد التطبيق على تقنية التشفير من نظير لآخر والتي تشبه النموذج الذي يستخدمة البيتكوين، ويجري الآن اختبار التشفير قبل الإطلاق الرسمي في القريب العاجل.

ووصف إيلون ماسك نظام التشفير في تطبيق X Chat بأنه لا مركزي، مؤكداً على عدم وجود أي سلطة للتحكم في الرسائل، وذلك نتيجة نظام الأمان والتشفير الغير مسبوق في التطبيق، كما أن التطبيق الجديد لا يعتمد على جمع المعلومات من خلال الإعلانات، وانتقد ماسك نظام الإعلانات في واتساب معتبراً أنه خطر كبير على المستخدمين.

وما زال تطبيق X Chat قيد التجربة والإختبار لمشتركي نسخة X Premium داخل تطبيق إكس “تويتر سابقاً”، وتدعم المنصة الجديدة إرسال الرسائل النصية والصور والملفات وGIF.

