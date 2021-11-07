ظهور 12 قناة جديدة متنوعة على تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات قم بتنزيلها الآن

شبكة قنوات تتكون من، 12 قناة تقدم محتوى متنوع هما، باقة قنوات دريم، وباقة قنوات نتفيلكس، يمكنك تنزيل كل هذه القنوات على تردد واحد فقط، ومن خلال موقعنا نجوم مصرية، سوف نتعرف على طريقة إضافة واستقبال هذه الباقات تابعونا.

باقة قنوات دريم

تضم الباقة مجموعة منوعة من القنوات، التي تعمل على مدار اليوم وهما كالتالي، دريم سينما، دريم دراما، دريم مسلسلات، دريم افلام، دريم كلاسيك، دريم سيما، تعمل الباقة بجودة بث SD المتاحة لجميع انواع الاجهزة.

“تنويه” هذه الباقة ليس لها علاقة بقناة دريم المعروفة.

باقة قنوات نتفيلكس

تضم الباقة 6 قنوات تقدم محتوى متنوع وهما كالتالي، نتفيلكس أفلام، نتفيلكس دراما، نتفيلكس سينما، نتفيلكس مسلسلات، نتفيلكس سيما، نتفيلكس كلاسيك، وتعمل الباقة أيضاً بجودة بث SD المتاحة لكافة الأجهزة القديمة والحديثة.

طريقة تنزيل القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بكم

بواسطة الريموت كنترول. نضغط على زر القائمة

بعد ذلك نقوم بكتابة الرقم السري الافتراضي (0000)

بعد ذلك نتوجه إلى الاعدادات، من ثم نضغط على كلمة التركيب

نقوم باختيار القمر الصناعي(نايل سات)

بعد ذلك نكتب معطيات التردد (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب)

ثم نضغط بحث التردد، ثم نضغط حفظ

بعد ذلك نتوجه إلى نهاية قائمة القنوات، نجد القناة قد أضيفت بنجاح إلى القنوات الخاصة بكم

“تنويه” هذه الخطوات قد تختلف من جهاز استقبال إلى آخر، لكن تكون الاختلافات فقط في المسميات حسب نوع جهازك.

الآن إليكم التردد

من خلال كتابة معطيات التردد الموضحة في الجدول التالي، يمكنك استقبال باقة قنوات دريم، و باقة نتفيلكس بسهولة تامة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11296 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H جودة البث SD الحزمة عامة معدل تصحيح الخطأ 5\6

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، نرجوا أن نكون قد افدناكم، وإذا واجهتكم أي مشكلة او كان لديكم اي استفسار، الرجاء الكتابة لنا في التعليقات بالاسفل شكرا لكم.