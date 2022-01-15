طريقتين لتحويل الأموال عبر فودافون كاش ” تعرف عليهما “

تحويل الأموال عبر الهاتف أصبحت من اشهر وأسهل الطرق لتحويل المبالغ الصغيرة بطريقة سريعة وآمنة وتعد خدمة فودافون كاش من أوائل الأنظمة التي فعلت تحويل الأموال عبر الهاتف وهي الأشهر حتى الآن بين أوساط المتعاملين بتلك الخدمة، واليوم نلقي الضوء على طريقين لإرسال واستقبال الأموال عبر خدمة فودافون كاش، والتي يجب أن يكون لديك خط هاتف مفعل لدية تلك الخدمة.

كيفية تحويل الأموال عبر فودافون كاش

هناك طريقتين للقيام بتلك الخدمة الأولى منها هو عبر الكود الموحد لإرسال الأموال و الطريقة الثانية هي عبر تطبيق أنا فودافون ومن خلالها تستطيع التعرف إلى رصيدك وإرسال واستقبال المبالغ المالية والتي تصل إلى قيمة ماليه شهرية محددة ويمكن التعرف على الحد الأقصى للإرسال اليومي و الشهري من خلال رقم خدمة عملاء فودافون كاش 7001.

ما هو تطبيق أنا فودافون؟

هو تطبيق تم إطلاقه من قبل شركة فودافون ليكون نافذة على كافة معاملاتك من وقت الشحن ووقت تجديد باقة الفون أو باقة النت أو تحويل الأموال عبر فودافون كاش أو استقبال الأموال وشحن بطاقات جوجل بلاي عبر فودافون كاش وغيرة من المعاملات بين الشركة والمشتركين في أي من خدمات فودافون عبر الهاتف.

الطريقة الثانية لتحويل الأموال عبر فودافون كاش

الطريقة الثانية وهي عن طريق الكود الموحد *9*7# ومن خلال الرقم يمكنك إرسال الأموال والاستقبال من محفظة فودافون إلى أخرى وبكل سهوله قم بالضغط على الأرقام الموضحة من لوحه طلب الأرقام في الهاتف ثم الضغط على شكل السماعة وعلى الفور ستقوم الشركة بإرسال رسالة تحتوي على ثلاث خيارات منها فودافون كاش وبعد الضغط أتبع الإرشادات من كتابة رقم المرسل إليه وتحديد المبلغ الذي تود إرساله، ثم كتابة الرقم السري الخاص بك وكل ذلك في ثوان معدودة.