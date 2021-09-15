طريقة نقل البيانات من آيفون لأندرويد دون برامج بالخطوات

هناك الالاف من مستخدمي هواتف الايفون يواجهون مشكلة عند نقل البيانات إلى هاتف يعمل بنظام الاندرويد، نظرا لأن عملية نقل البيانات أو الصور بين أنظمة التشغيل المختلفة تعد من العمليات المعقدة، خاصة وأن نظام جوجل مختلف تماما عن نظام التشغيل آبل، وفي الوقت الحالي يواجه مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد صعوبة في تبادل المعلومات والبيانات مع نظام التشغيل iOS، ولذا سنقدم لكم أسرع طريقة لنقل الصور والفيديوهات بين النظامين بسهولة.

طريقة نقل البيانات من آيفون لأندرويد

ويمكن نقل كافة البيانات الموجودة على هاتفك الآيفون إلى اندرويد باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولن تحتاج وقتها إلا لشراء كابلات USB الخاصة بكل جهاز، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتوصيل كلا من هاتف آيفون واندرويد بالكمبيوتر عن طريق الكابلات الخاصة بهم.

قم بفتح File Explorer وانتقل إلى My Computer.

ستظهر لك ايقومات تحمل اسماء الأجهزة المتصلة.

افتح كل من تخزين هاتف آيفون وتخزين أندرويد، من خلال الضغط على زر الماوس الايمن.

حدد موقع مجلد DCIM على وحدة تخزين آيفون، وهذا الملف هو الذي توجد به الصور.

حدد جميع الصور الموجودة على الايفون والتي تريد نقلها إلى أندرويد.

قم بسحب الصور إلى الاندرويد، كما يمكنك استخدام النسخ واللصق.

كيفية نقل البيانات من الاندرويد إلى الايفون