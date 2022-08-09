طريقة منع الإضافات وإخفاء الظهور في سناب شات

أخذت تطبيقات التواصل الاجتماعي صدى كبيرًا، ومع مرور الوقت يتم تزويدها بأحدث التقنيات، ومنها إمكانية منع الإضافات في السناب والتي تتم بخطوات محددة، فقد عمل المطورون القائمون على تطبيق سناب شات على إضافة عدد من المميزات التي تحقق الخصوصية المطلوبة من قبل مستخدمي التطبيق، الذي انتشر خلال السنوات الأخيرة وأصبح أحد وسائل الاتصال الأساسية بين الأشخاص وبعضهم، بعد التحديثات الأخيرة للشركة القائمة على تطويره.

كيفية منع الإضافات في السناب خطوة بخطوة

من أكثر الأسئلة الشائعة بين مستخدمي التطبيق، هي الطريقة التي من خلالها يتم منع الإضافات بداخله لتحقيق مزيد من الخصوصية، والتي تتم من خلال تطبيق الخطوات التالية:

عليك في البداية التوجه إلى أيقونة التطبيق على الهاتف المحمول. قم بالضغط على الصورة الشخصية داخل التطبيق. ثم قم بالتوجه إلى إعدادات التطبيق، من خلال الضغط على الترس المتواجد أعلى الشاشة. قم بإلغاء تفعيل رؤية الحساب في الإضافات السريعة لدى المستخدمين الآخرين للتطبيق.

طريقة إخفاء الظهور في السناب

يرغب البعض في إخفاء ظهورهم كمتصل الآن على التطبيق، للتمتع بالحرية الكاملة دون إزعاج المتصلين الآخرين على نفس التطبيق، ويمكن إخفاء الظهور من خلال تطبيق الخطوات التالية:

الانتقال إلى أيقونة التطبيق المتواجدة على الهاتف. ثم قم بالدخول إلى الخريطة، وانقر على أعلى يمين الخريطة. قم بتفعيل وضع الشبح وتحديد حتى الإطفاء.

التحديث الأخير لسناب شات

عملت الشركة القائمة على إنتاج التطبيق، من خلال التحديث الأخير له على إضافة ميزة ترفيهية جديدة، تمكن مستخدمي التطبيق من نشر الإبداعات الخاصة بهم من الصور والفيديوهات على نطاق واسع، من خلال مشاركاتها مع الأصدقاء، وكسب عدد من النقاط من خلال تلك المشاركات التي يقوم بها صاحب الحساب، والتي تتم من خلال المنصات الخاصة بالترفيه، التي تم إطلاقها حديثًا مثل سبوت لايت في السعودية.

وأشارت شركة سناب إلى أن إطلاقها للخدمة الجديدة سناب شات لايت، تمكن مستخدمي التطبيق عن طريقها من القيام بمشاركة القصص الخاصة بهم على نطاق أوسع، بعد أن وصل عدد مستخدمي التطبيق حول العالم إلى 75 مليون شخص.