طريقة معرفة رصيد We وي والاستعلام عن الرصيد المتبقي

كود معرفة رصيد We وي، من الموضوعات الهامة التي يزيد عليها التساؤلات من عملاء الشركة المصرية للاتصالات “وي”، خاصة وأن الشركة هي أخر شركات الاتصالات التي تواجدت في السوق المصري والكثير لا يعرف أكوادها الخاصة بها.

وأطلقت شركة المصرية للاتصالات والتي تعرف باسم شركة وي we، لتكون رابع شركات الاتصالات في مصر، ونتعرف في السطور علي أبرز أكواد الشركة ، وجميع الطرق الخاصة بمعرفة الرصيد ومعرفة رصيد الإنترنت وطريقة معرفة رصيد الإنترنت الأرضي dsl ، حيث وفرت الشركة الكثير من الأكواد لجميع الخدمات التي توفرها للعملاء لتوفير الجهد والوقت عليهم بدلا من الذهاب إلي فروع الشركة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

طرق معرفة رصيد وي we

وفرت الشركة المصرية للاتصالات وي we، عدد من الطرق لمعرفة الرصيد ومعرفة الاستهلاك، بشكل سهل وبسيط، حيث وفرت طريقتين الأولي مجانية بدون أي رسوم، والأخري يتم محاسبة العميل رسوم خدمة تقدر بنحو 50 قرشا بالإضافة إلي طرق أخري غير مباشرة.

أكواد معرفة رصيد we وي

أتاحت الشركة المصرية للاتصات أكواد مختلفة لمعرفة رصيد العميل بأكثر من طريقة هي علي النحو التالي:

يمكن معرفة الرصيد من we ، عبر الاتصال بالكود #550* ، وتصل رسالة للعميل مؤقتة تتضمن الرصيد المتبقي وتكون تكلفة الرسالة 5 قروش.

يمكن للعميل الاستعلام عن رصيده عبر الاتصال بالكود #223*، حيث تصله رسالة تحتوي علي جميع تفاصيل الاستهلاك والرصيد المتبقي ، علي أن تكون تكلفة هذه الخدمة نحو 50 قرش.

عبر التطبيق الإلكتروني: يمكن للعميل معرفة الرصيد المتبقي عبر تنزيل تطبيق ماي وي My We، من متجر جوجل بلاي وبعد تحميله يتم إجراء تسجيل الدخول عن طريق رقم الهاتف أو من خلال الاتصال بهذه الخدمة بشكل مجاني ولكن يشترط للاستفادة من الخدمة الاتصال بالانترنت.

التواصل مع خدمة العملاء: يمكن معرفة الرصيد المتبقي عبر التواصل مباشرة مع أحد ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال علي أحد الرقمين التالية هي 111 أو الاتصال بالرقم 01555000111.

كود معرفة الميجابايتس المتبقية من وي WE

وفرت الشركة المصرية للاتصالات وي، كود معرفة الميجابايتس المتبقية ومعرفة الرصيد المتبقي من الإنترنت ووحدات الباقة المتبقية عن طريق الاتصال بالكود التالي *414# والتي تقدم بشكل مجاني، أو من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات من الحساب الشخصي ومتابعة الاستهلاك. ك.

أكود وي we المختصرة

وفرت الشركة المصرية للاتصالات، العديد من الأكواد المختصرة التي تقدم الخدمات المختلفة للعملاء والتي يمكن معرفتها عبر الجدول التالي: