طريقة معرفة اسم المتصل عن طريق النت بدون تحميل تطبيقات

في كثير من الأحيان نرغب في معرفة اسم المتصل بسبب المعاكسات الهاتفية والتي تزعج الكثيرون والكثير يرغب في معرفة المتصل بدون تحميل برامج على الهاتف المحمول بسبب ضيق المساحة أو بسبب الخصوصية، والكثير لا يعلم أن هناك بعض المواقع التي تتيح لك معرفة اسم ومكان المتصل وكذلك الشبكة المستخدمة وهي مواقع سهلة الاستخدام ولا تطلب أي اذونات هاتفية.

‘طريقة معرفة اسم المتصل عن طريق النت

هناك بعض التطبيقات التي تستطيع الدخول على موقعها الرسمي على النت وتدخل الرقم المزعج ومنها تعرف اسم صاحب الرقم ومن تلك المواقع الموقع الرسمي لبرنامج تروكولور، البعض لا يرغب بتحميل التطبيق على هاتفة النقال ومع شدة المعاكسات يرغب في معرفة اسم المتصل وكل ما عليه هو الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج واتباع الخطوات.

موقع تروكولور

من أشهر المواقع الإلكترونية وأولها في معرفة المتصل والبحث عن الهوية المجهولة ولمن لا يرغب في تحميل التطبيق قم بالدخول على الموقع من أي متصفح مثال جوجل كروم، بعد الدخول إلى الموقع سيطلب منك التسجيل بالميل الخاص بك والاسم وبعد إتمام التسجيل احتفظ ببيانات الدخول لاستخدامها في أي وقت لاحق، في الخانة المخصصة للبحث قم بوضع رقم التليفون والبحث عن اسم صاحبه بكل سهولة.

موقع whoscal

هو أحد المواقع التي تحتوي على قاعدة بيانات كبيرة ولفترة قصيرة سابقة لم يكن للموقع تطبيق على جوجل بلاي إلا أنه قد أصدر نسخة على جوجل بلاي للتطبيقات للتسهيل على مستخدمي الموقع، ولاستخدام الموقع بدون تحميل التطبيق قم بالدخول إلى الموقع وقم بالتسجيل بالاسم والايميل وقم بعدها بالبحث عن اسم المتصل.

الموقع الثالث

الموقع الثالث وهو emobiletracker

يعد من أفضل الموقع على الانترنت لانها لا تطلب التسجيل في الموقع ولا إدخال أي بيانات شخصية وطريقة عملها سهلة للغاية كل ما عليك هو الدخول إلى موقع https://www.emobiletracker.com/ ومن المكان المخصص للبحث سيطلب إدخال الرقم مع تحديد الدولة ثم كتابة الرموز المرئية ثم الضغط على بحث الآن وعلى الفور سيقوم بعرض الاسم ورقم الهاتف والمكان.