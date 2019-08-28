الكثير من عملاء فودافون ممن يستخدمون باقة الإنترنت يريدون معرفة استهلاك باقة النت فودافون لمعرفة المتبقي من باقة الإنترنت والحد من الاستخدام، ولهذا سوف نوضح ذلك لقرائنا، حيث تتميز خدمة الإنترنت التي تقدمها فودافون بالسرعة، وهى مناسبة لمعظم عملاء شركات الاتصالات، لأنها تمنح العميل العديد من الخيارات في اختيار باقة فودافون للإنترنت، ويمكن لعملاء فودافون إجراء المزيد من الخدمات والاستعلامات والاشتراك في الباقات المختلفة من خلال استخدام الأكواد المختصرة ومنها (كود تحويل رصيد فودافون – تجديد باقة فودافون الشهرية – أكواد فوادفون للاشتراك في الباقات والإلغاء)، حيث تمثل هذه الأكواد أهمية كبيرة لعملاء فودافون، كما أنه لمعرفة المتبقي من باقة الإنترنت فودافون يرجى متابعة المقالة.



معرفة استهلاك باقة النت فودافون

من خلال الأكواد التالية يمكنكم معرفة المتبقي من باقة فودافون وهذا ما نوضحه لجميع عملاء فودافون، لمعرفة المتبقي من باقة الإنترنت فودافون يمكنه كتابة الكود التالي “#2000* ثم 4 لاختيار تفاصيل استهلاك باقة نت فودافون.

ويمكنكم معرفة الرصيد المتبقي من فليكسات الباقة برسالة تفصيلية عن الاستهلاك وذلك بكتابة الكود التالي “#1*868*” ثم الاتصال، وسوف تصلك رسالة تبين معرفة الاستهلاك المتبقي من الباقة والفليكسات.

ويمكنكم معرفة استهلاك باقة النت فودافون أيضاً ومعرفة تفاصيل استهلاك الباقة وما تم استخدامه والمتبقي وذلك بكتابة الكود التالي #60* ومن ثم الاتصال، وسوف تصلك رسالة مجانية عن تفاصيل استهلاك الباقة.