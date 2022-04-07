طريقة مشاركة الموقع عبر “واتساب” والفرق بين الموقع الحالي والمباشر

يقدم برنامج المراسلة الأشهر في العالم “واتساب” العديد من المزايا، في مقدمتها تبادل الرسائل المكتوبة والنصية والصوتية، إلى جانب مشاركة الوسائط والروابط والمستندات، ولكن هذا ليس كل شيئ، فيكنك من خلال تطبيق “واتساب” مشاركة الموقع الذي تتحدث من خلاله سواء الموقع الحالي، أو الموقع المباشر الذي يتغير مع تنقلك من مكان إلى أخر.

مشاركة الموقع من خلال واتساب

وتتيح خدمة مشاركة الموقع عبر واتساب نوعين من المشاركة، هما مشاركة الموقع الحالي، وفي هذه الحالة يمكنك أن ترسل لمن تتحدث معه موقعك في اللحظة التي تكلمه فيها، أو مشاركة الموقع المباشر، والتي تمكنك من مشاركة موقعك حال انتقالك من مكان لأخر خلال وقت معين تقوم بتحديده انت.

طريقة مشاركة الموقع بخطوات بسيطة

يمكنك مشاركة موقعك مع جهات اتصالك بالخطوات البسيطة التالية:

تشغيل خاصية الموقع من على هاتفك.

افتح تطبيق “واتساب”، ثم ادخل على جهة الاتصال التي ترغب في مشاركتها موقعك.

في المكان المخصص للكتابة يتم الضغط على رمز المشاركة والذي يأخذ شكل المشبك.

ستظهر أمامك 6 خيارات هي (مستند، والكاميرا، والمعرض، ومقاطع صوتية، الموقع، وجهات الاتصال).

يتم اختيار الموقع بالضغط عليه.

ثم يتم اختيار بين الموقع الحالي، أو الموقع المباشر.

جدير بالذكر أن تطبيق واتساب قد قدم لمستخدميه خلال الأيام القليلة الماضية العديد من المزايا الرائعة التي انتظرها المستخدمين كثيرا، خاصاً فيما يتعلق بالرسائل الصوتية، كان على رأسها الاستماع إلى الرسالة الصوتية قبل إرسالها، واستكمال الرسالة الصوتية بعد التوقف عن التسجيل.