طريقة مثالية لضبط إعدادات PUBG MOBILE تجعلك لاعب محترفا

أصبحت لعبة ببجي الآن اللعبة الأعلى من حيث نسبة التنزيلات على الهواتف الذكية حول العالم، وتستحوذ لعبة المغامرة القتالية ببجي على شعبية كبيره و جمهور عظيم في جميع دول العالم، لتميزها بالجرافك العالي والمشاهدة الممتعة أثناء اللعبة، مما يجعلها تعطي اللاعبين التركيز أثناء اللعب وكأنها معارك حقيقية، ولذلك يدور في ذهن الكثير من محبين اللعبة عن كيفية ضبط إعدادات حساسية اللعب مثل اللاعبين المحترفين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة المثالية لضبط إعدادات الحساسية.

حساسية اللعب في ببجي

تعتبر حساسية اللعب هي الأكثر استخدما للاعبين في لعبة المغامرة التشويقية PUBG MOBILE، وتختلف ضبط الحساسية من لاعب لآخر، لأن يوجد لاعبين يلعبون بأربعة أصبع وآخرون يلعبون بأصبعين، وتعتمد طريقة اللعب من خلال الضبط الصحيح للإعدادات الذي يترتب عليه إمكانية اللاعبين القتالية.

الضبط الأمثل لإعدادات الحساسية

تعتبر ضبط الحساسية من أساسيات لعبة PUBG MOBILE و تعتمد على عناصر التحكم والرسومات الجرافيكية و الصوت، كما يمكنك تخصيص الأزرار والتحكم في نقلها، كما يمكن للاعبين ضبط وضع الالتقاط ووضع نقطة التصويب وتغيير إعدادات اللعبة بالاهتزاز، ولذلك يفضل معظم اللاعبين اللعب بجيروسكوب حساسية الكاميرا على الإعدادات التالية:

يتم تفعيل منظور الشخص الأول بدون منظار 105%.

يتم تفعيل منظور الشخص الثالث بدون منظار 120%.

يتم تعطيل الإعدادات المنفصلة وإلغاء تفعليها.

يتم ضبط كاميرا الهبوط بالمظلة بدرجة 133%.

ضبط إعدادات التحكم مثل المحترفين

تعتبر عناصر التحكم في لعبة PUBG MOBILE هي الأوضاع المختلفة التي يمكن تغيير إعدادات ضبطها من لاعب لآخر، حيث يوجد عناصر تحكم متقدمة وعناصر تحكم أساسية، ولذلك يلعب الكثير من اللاعبين المحترفين على إعدادات ضبط بطريقة احترافية.

طريقة ضبط المحترفين للإعدادات

الطريقة المثالية لضبط عناصر التحكم المتقدمة الذي يمارسها الكثير من الأشخاص المحترفين، وتترتب على تفعيل وضع المؤثرات الصوتية لطلقة الرأس، كما يتم تفعيل العلامة العالمية، وتعطيل وضعي دمج الأجسام والانبطاح، كما يتم تفعيل وضع الانزلاق بالساحة وتفعيل وضع إلقاء العناصر القابلة للاستهلاك، وتعطيل كلا من ميزة الإلقاء السريع والقفز التلقائي ووجهة المستخدم عند ضغط الشاشة لتحديد الموقع.

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