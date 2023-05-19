طريقة مبهرة لاستخدام “جوجل بارد” و”Chat GPT” و”بينج شات” في مكان واحد بشكل بسيط…الخطوات بالصور

تعد بوتات الذكاء الاصطناعي من التقنيات الحديثة الرائعة، والتي يتم استخدامها حاليا في العديد من المجالات المختلفة وتبهرنا بما تستطيع تحقيقه من إنجازات. فقد تم تطوير العديد من البوتات الذكية التي تستطيع القيام بالعديد من المهام الصعبة والمعقدة بشكل فعال وبدقة عالية.

كما يمكن لبوتات الذكاء الاصطناعي مثل “Chat GPT” أو “جوجل بارد” أو “بينج شات”، التفاعل والتحدث مع الإنسان بصورة طبيعية، ويمكنك أن تجرب أن تتحدث مع أحدها باللهجة المصرية العامية، جربت الأمر بنفسي وكان ممتع جدا، وفي جهة أخرى أكثر عملية قد يطلب منها بعض المهام حتى تؤديها، لتتفاجئ أنها نفذت مايطلب منها بدقة وسرعة فائقة، ويمكنها كذلك تحليل البيانات واستخلاص المعلومات الهامة منها وتقديمها بصورة سهلة وواضحة للمستخدم.

وتساهم بوتات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد لهم، كما تساهم في تحسين الدقة والكفاءة في العمل وتقليل الأخطاء البشرية. وتتيح للشركات والمؤسسات تحسين خدماتها.

أصوات تحذر من الذكاء الاصطناعي AI

تتصاعد الأصوات التي تحذر من المشاكل المحتملة التي سوف يسببها الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ومن بينها تنبأ بيل غيتس بالوظائف التي قد تختفي، وصرحت شركة “OpenAI” بأن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعديل جوهري في بعض الوظائف، ولكن لا يزال هناك طريق طويل يجب أن نسلكه لتحقيق ذلك. وفي الوقت الحالي، يبسط الذكاء الاصطناعي حياتنا ويساهم في تحسين العديد من المجالات.

دمج جوجل بارد و شات جي بي تي و بينج شات

يمكن تسهيل الأمر أكثر باستخدام إضافة “Chathub”، حيث يتم دمج “جوجل بارد” و”شات جي بي تي” و”بينج شات” في علامة تبويب واحدة. وتعتبر “Chathub” واحدة من الإضافات الأكثر إثارة للاهتمام حاليًا، حيث توفر سهولة الوصول إلى مختلف خدمات الدردشة في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.

تهدف إضافة “Chathub” إلى تسهيل الحصول على المعلومات وتحسين تجربة المستخدم في الدردشة عبر الإنترنت، فيؤدي دمج “جوجل بارد” و”شات جي بي تي” و “بينج شات” في نافذة واحدة إلى تمكن المستخدمين العمل والتحدث مع الثلاثة في نفس الوقت والحصول على إجابات أكثر دقة واكتمالًا من خلال مقارنة الإجابات.

خطوات الحصول على “جوجل بارد” و”Chat GPT” و”بينج شات” في مكان واحد

للحصول على هذة الإضافة الرائعة، يمكنك اتباع الخطوات التالية :

يجب أن يكون لديك أي متصفح يستخدم “Chromium”، مثل Chrome أو Edge أو Opera. الانتقال إلى سوق الاضافات للمتصفح الذي تستخدمه، مثل “‏سوق chrome الإلكتروني” الموجود على متصفح جوجل كروم. ثم بعد ذلك تستخدم مربع البحث. لتبحث عن هذه الإضافة “Chathub“. ثم بعد ذلك اضغط على إضافة إلى Chrome، من ثم تثبيت الإضافة. تظهر لك الواجهة وهي بسيطة جدا وسهلة، كما لو كانت دردشة واتساب. ثم تبدأ التحدث معه بكل بساطة ويسر. وهذه محاولة مني لمعرفة ما إذا كان يعرف موقعنا “نجوم مصرية” أم لا.

هل تعتقد أن هذة الإضافة مهمة ؟

قد يعتقد المرء أن وجود أهم ثلاثة بوتات للذكاء الاصطناعي في علامة تبويب واحدة ليس شيئا مفيدًا، لكن على العكس تماما لأنها سوف تسمح لنا بجمع الإجابات ومقارنتها في أسرع وقت ممكن حتى يخرج عمل أكثر اكتمالاً، كما يمكننا استخدام الإضافة بطرق مختلفة.

الأكثر إثارة للاهتمام هو في تنسيق الرد في آن واحد،بعد أن تطرح نفس السؤال عليهم جميعا، وتجيب عليك الـ “IAS” الثلاثة في نفس النافذة.