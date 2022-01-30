طريقة لفتح حساب stc Pay اس تي سي باي ورقم خدمة العملاء المجاني

يبحث الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية عن طريقة فتح حساب stc Pay اس تي سي باي، وهذا من أجل القيام بعملية الشراء أونلاين من خلال الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركة تعمل على توفير كل الخدمات الضرورية التابعة لشركة الاتصالات السعودية وهي مختصة بالمدفوعات. وتعتبر محفظة رقمية آمنة توفر إمكانية الشراء من خلال الهاتف، وسنتحدث عن هذا الموضوع من خلال موقع نجوم مصرية، تابعونا.

طريقة فتح حساب stc Pay اس تي سي باي

تجدر الإشارة لكل المواطنين السعوديين الذين يستعلمون عن طريقة فتح حساب stc Pay اس تي سي باي، أنه يمكنهم القيام بذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم:

أولا: يجب أن يقوم المتعامل بتحميل تطبيق stc pay من الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

ثانيا: بعد تنصيب التطبيق على الهاتف، يجب أن يدرج رقم هاتفه.

ثالثا: يجب أن يقوم بتفعيل رقم الجوال على التطبيق، ثم يدرج كل من رقم الهوية وتاريخ الميلاد الخاص به.

رابعا: يتوجب عليه تعيين كلمة سرّ، ثم يكتبها مرة أخرى في الخانة المحددة.

خامسا: ينتظر لفترة حتى يتمّ تفعيل حسابه في شركة اس تي سي باي، وستصله رسالة نصية تفيد بنجاح عملية التفعيل.

رقم خدمة عملاء stc pay المجاني

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة اس تي سي باي قد وضعت رقم مجاني موحد في خدمة كل العملاء في المملكة، الذين يرغبون في طرح استفساراتهم بخصوص البطاقة الإلكترونية، أو من أجل تقديم شكوى. وهذا من خلال الاتصال على الرقم الذي يبقى مفتوحا لاستقبال الاتصالات طوال اليوم 920011444، كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، كما يمكن التواصل من خلال نموذج الاتصال المتواجد على موقع الشركة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع طريقة فتح حساب stc Pay اس تي سي باي، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.