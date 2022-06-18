طريقة كشف من يسرق اتصال شبكة الواي فاي وكيفية منعه

عملية اختراق شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بالمستخدمين من أكثر الأمور المزعجة التي يتعرض إليها الكثير، حيث نجد أن هناك بعض الطرق التي تتيح لبعض الأشخاص المتطفلين العمل على اختراق شبكة الواي فاي المنزلية عبر الإنترنت وذلك بسهولة عن طريق التسلل إلى جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك خلسة دون أن تشعر بذلك، مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أبرز الطرق التي يمكنك بها التعرف على من يسرق اتصال شبكة الواي فاي.

كيف تكشف من يسرق اتصال واي فاي

وبناء على ما أوضحته صحيفة “thesun” البريطانية، فنجد إن الهاكرز يمكنهم الوصول واختراق شبكة الواي فاي المنزلية الخاصة بك بسهولة، وذلك بدون الحاجة إلى الوصول إلى أي بيانات، وقد أوضحت الصحيفة بعض الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف من اتصال الواي فاي الخاص بك، والتي جاءت على النحو التالي.

في كثير من الأحيان سوف تجد بأنك تفقد اتصالك باستمرار نتيجة لتوقف جهاز التوجيه بشكل متكرر، والتي تعد علامة أخرى على وجود الكثير من الأشخاص قاموا بتسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك في وقت واحد.

في حالة كانت لديك خطة بيانات محدودة السرعة، فإنك سوف تلاحظ نفادها بسرعة، وذلك قبل الموعد المحدد لتجديدها أو إضافة المزيد من الرسوم إلى فاتورتك الشهرية.

كما أن هناك العديد من التطبيقات المتاحة لأجهزة iOS وأندرويد والتي يمكنك استخدامها لكي يتم اجراء فحص على الشبكة الخاصة بك، لكي يتم العمل على كشف المتطفلين ، ومن أفضل هذه التطبيقات تطبيق يدعى WiFi Guard.

طريقة فعالة تمنع من يسرق اتصال شبكة الواي فاي

وفي حالة تم التأكد من سرقة شخص ما الواي فاي الخاص بك، فنجد أن هناك طريقة سهلة لمنعه من الصول إلى شبكتك فإن أولى الخطوات لمنع ذلك هي تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز التوجيه، حيث إنه في حالة عليك ان تقوم بتغيير كلمة المرور لجهاز التوجيه الخاص بك وسيتم تسجيل خروجهم من شبكتك.