طريقة كتم صوت مكالمات الواتساب Whatsapp على الأندرويد 2021

تطبيق الواتساب Whatsapp من أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها على الأجهزة الذكية، التي تدعم الإتصال بشبكة الإنترنت ويستخدمها الكثيرون في المحادثات السريعة، فيما بينهم على مدار اليوم لما لها من سهولة في الاستخدام وسرعة في التحميل وتدعم كل جهات الإتصال الموجودة على هاتفك، اليك فيما يلي طريقة كتم صوت مكالمات الواتساب Whatsapp على أجهزة الأندرويد.

تطبيق الواتساب Whatsapp

يوفر تطبيق الواتساب طرق مختلفة للتواصل سواء كانت مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو وتبادل للصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وقد وفرت الأجهزة الذكية التي تعمل وفقا لنظام أندرويد خاصية كتم صوت مكالمات الواتساب دون التأثير على صوت المكالمات الخلوية.

طريقة كتم صوت مكالمات الواتساب Whatsapp على الأندرويد

للاستفادة من هذه الخاصية على هاتفك المحمول اتبع الخطوات التالية بدقة، لكي تتمكن من كتم صوت مكالمات الواتساب، وتلك الخطوات هي:

اضغط على ايقونة الواتس اب داخل هاتفك.

تجد ثلاثة نقاط في أعلى الناحية اليمنى اضغط عليها.

بعد فتح القائمة اختر ايقونة اعدادات.

اضغط على ايقونة إشعارات.

انزل الى اسفل القائمة.

اختر قسم المكالمات.

اختر نغمة الرنين.

اختر لا شيء.

مع مراعاة الذهاب الى زر الاهتزاز وضبطه على وضع Off

وبعد اتباع هذه الخطوات السابقة لم يصدر بعدها أي صوت في حالة استقبال أي مكالمات عبر تطبيق الواتساب، وإذا كنت ترغب في إلغاء هذه الخاصية، عليك اتباع الخطوات السابقة واختيار نغمة الرنين التي تريدها، كما تتوفر أيضا خاصية كتم صوت مكالمات الواتساب جهة اتصال محددة تختارها من الأسماء.