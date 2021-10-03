طريقة قراءة رسائل سناب بدون علم المرسل

يعد تطبيق السناب شات، من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر للملايين في العالم في وقت قصير ويطلق عليه البعض مسمي تطبيق المشاهير، بعد أن انضم الكثير من مشاهير العالم من فنانين ورياضيين وغيرهم إلى التطبيق، وهو يقدم اللحظات الجميلة الخاصة بالمستخدمين من خلال تسجيل أحلى الصور والفيديوهات، ويمتاز سناب شات بالعديد من المزايا دون غيره من تطبيقات السوشيال ميديا، حيث يمكن للمستخدم وضع القصص لمدة 24 ساعة ويتم حذفها فيما بعد، ويحذف الرسائل المختلفة بشكل تلقائي وهو في ذلك لا يسمح بتهكير الحساب أو سرقة أي معلومات شخصية، وحاز على ثقة واهتمام العديد من النشطاء ورواد مواقع التواصل حول العالم فهو يمتاز بلونه الأصفر المميز بين التطبيقات الأخرى، ونتعرف على طريقة قراءة رسائل سناب شات بدون أن يعلم المرسل، بالإضافة إلى طريقة فتح حساب جديد في سناب شات وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة.

حساب سناب شات جديد

يمكن لجميع مستخدمي الأندرويد والآيفون، إنشاء حساب جديد على تطبيق سناب شات بكل سهولة لمتابعة والحصول على الخدمات المميزة التي يقدمها التطبيق، حيث يمكن فتح حساب من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق سناب شات من خلال المتجر المناسب للجهاز حيث يمكن تحميله لأجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي أو تحميله للآيفون عن طريق متجر آب ستور.

فتح التطبيق بعد اكتمال التنزيك والضغط على أيقونة sign up الخاصة بإنشاء حساب جديد في سناب.

إدخال اسم المستخدم ومن ثم يمكن الضغط على أيقونة Sign Up & Accept.

كتابة تاريخ الميلاد المستخدم ومن ثم الضغط على إنشاء اسم مستخدم مع العلم أنه لا تغيير الاسم بعد انتهاء التسجيل.

إدخال كلمة مرور أمنة تتكون من 10 حروف أو أكثر ومنها يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

التحقق من رقم الهاتف من خلال استقبال رمز تأكيد يتم إدخاله لضمان أمان الحساب.

في حالة استخدام البريد الإلكتروني يتم الضغط على أيقونة sign up with email instead، ومنها يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

بعد التأكد من البيانات يتم الضغط على أيقونة حفظ ليصل بريد لتفعيل الحساب الجديد على سناب شات ومنها يتم الضغط على رابط التفعيل.

البحث عن الأصدقاء من خلال السماح بالوصول لجهات الاتصال حيث تتم إضافتهم بشكل تلقائي، ومنها يمكن للمستخدم الاستمتاع بالحساب وإرسال السنابس ونشر القصص واللعب وغيرها من المزيا.

قراءة رسائل سناب دون علم المرسل

يتيح تطبيق سناب شات إمكانية قراءة الرسائل دون معرفة الشخص المرسل، ضمن المزايا العديد التي يقدمها التطبيق، حيث يقع الكثير من التطبيق في موقف محرج بسبب الرسائل، فالعديد منهم يرغب في عدم الرد عليها ومعرفة تفاصيل دون أن يعلم المرسل أنه شاهدها ويمكن ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :