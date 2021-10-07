طريقة عمل نسخة احتياطية من الملفات على الويندوز بسهولة

دائما ما يبحث مستخدمي أجهزة اللاب توب والكمبيوتر عن طريقة عمل نسخة احتياطية من الملفات الموجودة على نظام الويندوز الحالي، حيث يعتبر هذا أمر مهم للغاية لأي نظام تشغيل، وذلك حتى لا تفقد ملفات مهمة قد تحتوي على صور أو مستندات أو فيديو، وهناك الكثير من الطرق التي تمكنك من عمل نسخة احتياطية من الويندوز دون الحاجة لاستخدام برامج، حيث أن شركة مايكروسوفت سهلت القيام بهذا الأمر إلى حدا كبير، وسنشرح لكم بالخطوات طريقة عمل النسخة الاحتياطية من الملفات.

طريقة عمل نسخة احتياطية من الملفات على الويندوز

والآن إذا أردت عمل نسخة احتياطة لكافة ما تحتوي عليه النسخة الحالية من الويندوز، فقط اتبع ما يلي:

قم بفتح خيار الإعدادات Settings.

قم بالضغط على كلمة التحديث والأمان Update & Security.

قم باختيار كلمة النسخ الاحتياطي Backup.

وصل محرك أقراص USB خارجي به مساحة كافية لنقل نسخة الملفات عليه.

سيطلب منك معالج النسخ الاحتياطي اختيار الجهاز الذي ستقوم بحفظ نسختك عليه، وهنا قم باختيار محرك أقراص USB المتصل، ثم اضغط على كلمة “التالي” لاتمام العملية.

قم بالتأكيد على انهاء العملية بنجاح، من خلال الضغط على بدء النسخ الاحتياطي Start Backup، انتظر ما بين 10 دقائق إلى ساعتين لنقل الملفات.

فوائد النسخة الاحتياطية لملفات الويندوز