طريقة ضبط المؤقت لـ Apple Music والنوم على الموسيقى

يمتلك الالاف حول العالم هواتف ايفون الذكية التي بها الكثير من المزايا الرائعة، مثل خاصية Apple Music التي تمكنك من الاستماع إلى أحدث الاغاني باللغتين العربية والانجليزية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة ضبط المؤقت لـ Apple Music للنوم على الموسيقى المفضلة لك.

طريقة ضبط المؤقت لـ Apple Music

فإذا كنت تمتلك هاتف ايفون وتريد النوم على Apple Music والاستماع إلى موسيقتك المفضلة ولكنك تخاف من أن يستمر هاتفك في العمل حتى الصباح، فالآن أصبح بامكانك ضبط مؤقت النوم من خلال الجمع بين Apple Music وتطبيق الساعة بخطوات بسيطة جدا، فقط اتبع ما يلي:

قم بفتح تطبيق Apple Music.

قم باختيار الموسيقى والاغاني المفضلة التي تريد الاستماع إليها حتى تنام.

قم بضبط مؤقتًا على طول الوقت الذي تريد تشغيل الموسيقى فيه.

قم بالضغط عند انتهاء المؤقت وانتقل إلى أسفل للضغط على إيقاف التشغيل.

اضغط على كلمة “تعيين”، ثم اضغط على كلمة “ابدأ”.

سيتم تشغيل الموسيقى الخاصة بك طوال مدة مؤقت نومك الآن ثم يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في نهاية الوقت.

وكانت شركة ابل قد طرحت خدمة “Apple Music” لكل مالكي الايفون على مستوى العالم، ويعد اشتراك الموسيقى الجديد جزءًا من تحديث iOS 15.2 الأوسع، الذي يوفر أيضًا ميزات أخرى مثل تقارير خصوصية التطبيقات، وتحذيرات أمان الرسائل للأطفال، وميزة الخصوصية “إخفاء بريدي الإلكتروني” والمزيد.