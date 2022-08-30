طريقة ضبط إعدادات الراوتر في 5 خطوات فقط

الراوتر هو جهاز يقوم بتوصيل الإنترنت إلى مختلف الأجهزة، سواء كانت أجهزة ذكية أو أجهزة الحاسب الآلي، ويكون ذلك من خلال شبكات لاسلكية أو عن طريق الواي فاي، ويمكن ضبط إعدادات الراوتر بخطوات بسيطة كالآتي.

طريقة ضبط إعدادات الراوتر الجديد

يمكن ضبط إعدادات الراوتر من خلال الخطوات التالية:

يجب التأكد أولاً من جودة شبكة الإنترنت وتوصيلها بطريقة صحيحة من خلال جهاز المودم المتصل بجهاز الراوتر. الدخول على المتصفح وكتابة ال ip الخاص بالراوتر، والذي يكون في الغالب ١٩٢.١٦٨.١.١، ومن ثم فتح لوحة تحكم الراوتر. يمكن الحصول على Ip الراوتر عن طريق دليل المستخدم الذي يأتي مرفقاً مع الراوتر. يتم التوجه إلى صفحة تسجيل الدخول لجهاز الراوتر، وعندئذ يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من الجهة الخلفية منه.

والآن بعد الدخول على لوحة التحكم كمسؤول Admin يمكنك ضبط الإعدادات التالية:-

تغيير كلمة المرور

من خلال الدخول إلى إعدادات الراوتر، ثم على النقر على خيار تغيير كلمة السر، ومن ثم اختيار كلمة مرور جديدة وتأكيدها مرة أخرى، وأخيراً الضغط على save.

تغيير عنوان أي بي

عن طريق الدخول على إعدادات الشبكة، ثم إدخال عنوان أي بي الجديد بالمكان المخصص له والذي يكون أسفل إعدادات الراوتر، ومن ثم الضغط على حفظ.

خطوات بسيطة لإعادة ضبط الراوتر

في حالة نسيان كلمة مرور الراوتر، أو إذا حدثت مشكلة ما وتحتاج لإعادة ضبطه مرة أخرى، يمكن إعادة ضبط الإعدادات بسهولة من خلال إجراء الخطوات الآتية:

البحث في الراوتر على كلمة Reset، وهو الزر المسؤول عن إعادة ضبط الراوتر.

استخدام أي أداة مدببة نضغط بها على الزر.

الضغط لمدة ٣٠ ثانية على زر Reset.

الانتظار ٣٠ ثانية أيضاً حتى تتم عملية إعادة تشغيل الراوتر وإعادة ضبطه.

أما إذا فشلت الخطوات السابقة، لا بد من استخدام طريقة ٣٠.٣٠.٣٠، وهي تعني الانتظار لمدة ٩٠ ثانية حتى تتم عملية إعادة ضبط الراوتر وإعادة تشغيله، ومن الجدير بالذكر أن الإعدادات الخاصة بالضبط تختلف من جهاز راوتر لآخر.