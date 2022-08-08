طريقة شحن لعبة فورت نايت من خلال متجر “كارد السعودية” و كسب الكثير من عملة فيبوكس

تعد لعبة فورت نايت واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شعبية وانتشارًا حول العالم وخاصة في الوطن العربي، وهي من ألعاب باتل رويال القتالية المستحوذة على شعبية كبيرة، حيث إنها لعبة مغامرة قتالية تتميز بالحماس، وهي عبارة عن خريطة كبيرة مليئة بحطام السيارات والطائرات والبيوت القديمة، يهبط عليها طائرة محملة ب 100 شخص يتنافسون من أجل البقاء والفوز وتحقيق الألقاب، كما تحتوي المباني المتواجدة بالخريطة على الكثير من الأسلحة الفتاكة والدروع الواقية والأدوية ومواد البناء التي يسعى جميع اللاعبين إلى الاستحواذ عليها، ويسعى كثير من اللاعبين لشحن اللعبة والحصول على عدد كبير من الفيبوكسات وهي عملة تستخدم لكسب الهدايا داخل اللعبة، في هذا المقال سنوضح طريقة شحن لعبة فورت نايت من خلال متجر كارد السعودية.

متجر كارد السعودية الرسمي

يعد متجر كارد السعودية الموقع المضمون والأفضل لشحن فيبوكسات لعبة فورت نايت، ومن الجدير بالذكر بأنه متجر خاص بالبطاقات الرقمية لشحن الألعاب في جميع دول العالم، كما يمكن أيضا شحن ألعاب أخرى وحسابات بعض المواقع الإلكترونية مثل لعبة بلايستيشن وحسابات أمازون ونيتفلكس.

خطوات شحن فورت نايت من كارد السعودية

يعتبر شحن لعبة فورت نايت من خلال متجر كارد السعودية من أسهل الطرق الممكنة لتزويد حسابات اللعبة بعملة فيبوكس التي يمكن استبدالها بصناديق الهدايا.

ويستطيع اللاعبين شحن اللعبة من خلال الدخول إلى متجر كارد السعودية من خلال الأنترنت واتباع الخطوات اللازمة لإتمام عملية الشحن.