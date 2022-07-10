طريقة شحن شدات ببجي 2022 مجانا ومدفوع

إليك طريقة شحن شدات ببجي، عن طريق تطبيقات ومواقع تمكنك شحن الشدات مجانا، وطريقة شحن شدات مقابل المال.

اشتهرت لعبة ببجي موبايل pubg منذ فترة، وأصبحت أحد أفضل ألعاب الحرب واللعب مع الأصدقاء. وفكرة اللعبة هي أنك تنضم في غرفة لعب مع أصدقاءك أو أشخاص آخرين حول العالم.

وتلعب بشخصية محارب/محاربة، وتقتل الخصم، ولكي تكون قوي داخل اللعبة، تحتاج إلى تطوير من أسلحتك أو الشخصية الخاصة بك في لعبة ببجي.

وهذا الأمر يحتاج إلى أن تكون لديك عملة اللعبة، وتسمى ب شدات ببجي، بالتالي سوف نساعدك من خلال هذه المقالة في الحصول على طرق لشحن شدات ببجي مجانا ومدفوع.

طرق شحن شدات في لعبة ببجي

هناك ثلاث طرق تمكنك من شحن شدات ببجي، الطريقة الأولى من خلال المواقع، والثانية من خلال التطبيقات، والثالثة من خلال الشحن عبر الموقع الرسمي بمقابل مادي.

وفي الفقرات التالية سوف يتم شرح تلك الطرق لكي تتمكن من شحن شدات ببجي جميع المواسم وعن طريق id الأيدي.

مواقع شحن شدات ببجي

في الواقع يمكنك شحن شدات uc ببجي لحسابك مجانا، وهذا عن طريق أنك تقوم بإتمام مهام الموقع يقدمها لك، وتربح نقاط لكل مهمة تتم من خلالك.

وتستبدل النقاط بشدات uc للعبة ببجي، المهام تكون عبارة عن تنزيل برامج وتجبتها أو ألعاب أو الإجابة على أسئلة أو مشاهدة إعلانات ترويجية.

تطبيقات شحن شدات ببجي

تطبيقات شحن شدات ببجي هي تعمل بنفس طريقة عمل مواقع شحن الشدات في لعبة ببجي، ولكن التطبيقات هي للأشخاص الذين يريدون تجميع النقاط من التطبيق.

ولكن بشكل عام مواقع شحن uc ببجي هي الأفضل والآمنة من الاختراق، وأيضًا المواقع تتميز بكونها بها عدد كبير من المهام بعكس البرامج.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي من الموقع الرسمي

بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شحن شدات ببجي بدون تجميع نقاط وبشكل سريع، يمكنك ذلك من خلال الشراء من الموقع الرسمي التابع للعبة ببجي موبايلز اتبع الخطوات لمعرفة طريقة الشراء:

قم بالدخول إلى موقع شراء شدة ببجي midasbuy.

ثم اكتب معرف id الخاص بك في لعبة ببجي pubg.

حدد طريقة الدفع بالريال السعودي، سواء ببطاقة الائتمانية، أو pay by mobile أو onecard.

ثم قم بالنزول إلى الأسفل وحدد عدد شدات الببجي الذي ترغب فيهم، وستجد سعرهم بالأسفل.

الخطوة الأخيرة قم بالضغط على ادفع الآن، وسيتم تحويلك إلى صفحة إدخال بيانات بطاقة الدفع، قم بكتابة البيانات وسيتم سحب المبلغ من البطاقة. وسيرسل لك الموقع الشدات إلى حسابك في لعبة ببجي.

أسعار شحن شدات ببجي