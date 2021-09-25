طريقة شحن شدات ببجي موبيل pubg mobile 2021

طريقة شحن شدات ببجي 2021، زاد البحث عن طريقة شحن شدات ببجي بشكل كبير مؤخرًا، حيث تم تغيير الرابط المخصص للشحن، كما يتضح من إعلان الشركة المالكة للعبة ببجي عبر صفحتها الرسمية على Twitter، حيث أعلنت أنه “تم تغيير رابط الشحن”، تم تحديث الروابط، ويجب أن تثق فقط في عناوين URL Rapide التي أكدتها Google، وبالتالي تم تحديث رابط شحن الشدات داخل اللعبة.

وكان هذا بعد العديد من المشكلات في حسابات اللاعبين، لذلك تم تغيير رابط اللعبة، وذلك بإضافة عنوان URL آخر يمكن لأي شخص إدخاله والبدء في استخدامه ببساطة وبدون أي مشاكل، ولمزيد من المعلومات، تابع فضلاً السطور التالية.

أسعار شحن شدات ببجي 2021

علق بعض مسؤولي ببجي في الوطن العربي على طريقة شحن شدات ببجي 2021، بدعوى أن السعر المحدد هو السعر الرسمي الصحيح، وأن الأسعار الأخرى غير صحيحة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: “عدد 63 شدة = 10.6 جنيهاً مصرياً، عدد 198 شدة= 48 جنيهاً مصرياً، 690 شدة = 160 جنيهاً مصرياً، عدد 1995 شدة = 400 جنيهاً مصرياً”.

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طريقة شحن شدات ببجي 2021

1- انقر فوق عنوان URL الجديد للعبة PUBG، ورابط شحن الشدات midas buy.

2- بالنقر فوق “حساب جديد” في أقصى يمين الشاشة، سيطالبك الموقع بتسجيل الدخول أو التسجيل أو إنشاء حساب جديد.

3- انقر فوق “شراء” بعد دخول الموقع.

4- املأ الحقل برقم التعريف الخاص بك، أو كما يشير إليه اللاعبون، “id” الخاص بك.

5- حدد العملة التي ستقوم بالدفع بها.

6- الرجاء إضافة رقم هاتفك.

7- سيتلقى رقم الهاتف رمزًا في منطقة “رمز التحقق”، اكتبه في الخانة المناسبة المناسب.

8- بعدها تقوم بتأكيد عملية الدفع، وبهذا تكون قد قمت بشحن عدد الشدات الذي تريده بالاي دي الخاص بك.