طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021: ستحصل على الشدات التي تريدها بطريقة رسمة

سنتعرف على طريقة شحن شدات ببجي مجانا ولكن بطريقة رسمية 100% وليس بها أي تلاعب او احتيال، حيث يوجد الكثير من المواقع المحتالة التي تطلب منك رقم حسابك ومن ثم تسحب كل أموالك دون أعطاءك شئ، لذا يجب الانتباه لهذه المواقع وعدم التعامل معها، أيضا لا تثق في أي موقع غير رسمي يطلب منك رقم الحساب البنكي، او رقم حسابك في اللعبة.

شحن شدات ببجي مجانا

كل لاعبين ببجي موبيل يبحثون على طريقة للحصول علي شدات لكي يتمكنوا من شراء أسلحة حديثة وقنابل، وتغير الملابس وشراء شخصيات مختلفة، حيث إذا أردت أي شي في هذه اللعبة لا يمكنك شراءه ألا من خلال الشدات، والشدات هي كلمة معربه من الـ UC وهي تكون العملة الافتراضية داخل اللعبة، حيث يمكنك أيضا ترقية مستواك من خلالها بكل سهولة، ويمكنك التفوق على أصدقاءك داخل اللعبة عند امتلاكك قدر كبير من الشدات.

طريقة الحصول علي UC مجانا

من افضل الطرق وأكثرهم أمانا هي هذه الطريقة حيث أنها سريعه وتوفرها لعبة ببجي لكل ألاعبين يومين وهي:

يجب فتح لعبة ببجي أولا.

ثم الدخول على مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة يوميا.

من ثم إذا انتهيت من أللإعلانات اليومية يمكنك تحميل أي برنامج vbn.

ومن بعد تشغيل برنامج الـ vbn يمكنك مشاهدة قدر أكبر من الإعلانات اليومية.

بعدها ستحصل على قدر كافي من الشدات يوميا وفي نهاية الأسبوع ستحصل على قدر كبير من الشدات مما يجعلك راضيا.

خطوات الحصول على شدات

ويوجد طريقة أخرى يعرفها الجميع ولكنها من أفضل الطرق لأنها من شركة ببجي الرسمية ومضمونة 100% ولكي تتمكن من شراء الشدات التي تريدها يمكنك اتباع الخطوات الأتية بكل سهولة.