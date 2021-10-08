طريقة شحن شدات ببجي مجانا في 4 دقائق مع إثبات الشحن UC PUBG مجاني

مع الانتشار الواسع والنجاح الكبير للعبة ببجي يتساءل الكثيرون عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا والذي نقوم بتوضحيه من خلال هذا التقرير في 4 دقائق مع إثبات الشحن، حيث حسب آخر الإحصائيات التي أجريت على لعبة ببجي موبايل أوضحت أن أكثر من 450 مليون شخص يقوم لعبة ببجي حول العالم والذي يبن مدي نجاح وصول اللعبة إلي معظم دول العالم، فيما تحصل عمليات البحث عن كيفية شحن شدات ببجي مجانا نصيب الأسد من عمليات البحث نظراً للأهمية الكبيرة لل UC PUBG في استكمال مسارات اللعب.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا في 4 دقائق مع إثبات الشحن

تعد أهم ثلاث أشياء تحصل عليها من خلال العملة الافتراضية UC هم (المركبات، الأسلحة، الملابس)، والتي بهم تستطيع أن تظل دائما في المراحل المتقدمة في المنافسة في لعبة ببجي، هناك 3 طرق مضمونة في شحن شدات ببجي مجانا (UC PUBG مجانا)، اول هذه الطرق منصة “idle empire” تتم آلية الشحن من خلال تلك المنصة مجاناً وفقاً إلي النقاط التالية:

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الدخول إلي موقع (منصة idle empire ل شحن ببجي ).

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أسعار شدات ببجي في السعودية

إذا كنت من هؤلاء الذين لا يتمكنون من استخدام الطرق المجانية في شحن ببجي موبايل نذكركم أن احدث أسعار الشدات UC في المملكة العربية السعودية جاء كالتالي:

عندما تتمكن من شحن 60 شده تحصل على 3 شدات مجانا التكلفة 3.69 ريال سعودي.

في حالة شحن 300 شدة تحصل على 40 شدة مجانا بتكلفة 18 ريال سعودي.

عندما تشحن 600 شدة تحصل على 90 شدة مجانية بسعر 37 ريال سعودي.

في حالة شحن 1500 شدة تحصل على 375 شدة مجانية بسعر 90 ريال سعودي.

عندما تشحن 2400 شدة تحصل على بونوص 1000 شدة مجانية بسعر 185 ريالاً سعودياً.

تتم عملية شحن الشدات UC من خلال موقع midasbuy وهو واحد من أهم المواقع الإلكترونية الرسمية الموثوقة.

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح طريقة شحن شدات ببجي مجانا في 4 دقائق مع إثبات الشحن.