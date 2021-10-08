طريقة شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني بطريقة صحيحة 1443 هـ
يبحث الكثير من لاعبي فري فاير عن طريقة الحصول على جواهر مجانا، حيث يوجد الكثير ممن يروجون ويعرضون الأكاذيب التي لا تجدي نفعا ولا يمكن من خلالها تحقيق الجواهر، ولكن هنالك طريقة صحيحة من خلالها يمكن لأي شخص الحصول على الجواهر بدون أي مشاكل وبطريقة سهلة وصحيحة، حيث تعمل الجواهر على جعل اللاعب يحصل على سكنات مختلفة بالإضافة إلى العديد من المستويات التي تميز اللاعب، ومن خلال مقالنا يمكن التعرف على شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني بطريقة صحيحة.
الطريقة الصحيحة لشحن جواهر فري فاير
سنستعرض لك عزيزي الزائر كافة الخطوات الصحيحة من أجل شحن جواهر فري فاير من أجل الإستمتاع باللعبة الإلكترونية عبر التالي :-
- أولا يقوم اللاعب بالدخول إلى اللعبة ومن ثم لضغط على مكان الجواهر الموجود داخل اللعبة، والتي تكون على شكل جوهرة زرقاء اللون.
- بعدها يجب على المستخدم أن ينتقل إلى الصفحة الرسمية لاختيار كمية شحن الجواهر والمبلغ الذي يرغب بدفعه مقابل الجواهر.
- من ثم يجب اختيار ما يريد اللاعب، علما أنه يفضل أن يتم اختيار أقل مبلغ في أول مرة للشحن.
- بعد ذلك يتم تحديد طريقة الدفع التي تكون عن طريق جوجل بلاي.
- يجب أن يكون للاعب الذي يرغب بالشحن أن يكون لديه حساب جيميل حتى تكتمل عملية الشحن بشكل صحيح.
- ويجب أن يتم اختيار طريقة الدفع من خلال الأكواد المجانية.
- ومن احدى الطرق المجانية لشحن الجواهر أن يتم ارسالها من خلال صديق في اللعبة.