طريقة سلف رصيد من اتصالات | كود سلفني رصيد ونت اتصالات مصر حتى 70 جنية

تتنافس شركات الاتصالات في مصر من أجل تقديم خدمة أفضل ومن أجل راحة العملاء, وتعد خدمة سلف رصيد على الرغم من أنها تعطي رصيد ليس بالمبلغ الكبير إلا أنها قد تكون مفيدة في الكثير من الحالات التي ينفذ فيها الرصيد منك بشك مفاجئ ودون أي مقدمات, هذا كان من الضروري أن تكون على معرفة بكل تلك الأكواد المناسبة اتي توفرها لك شركة الاتصالات المشترك بها.

توفر اتصالات مصر إمكانية استلاف رصيد حتى 70 جنيها, ويعد هذا الرقم هو الاعلى اذا ما قمنا بمقارنة الرصيد المستلف من فودافون او اورنج أو وي, ويتم الاشتراك في تلك الخدمة من خلال الكود المختصر الذي أوفره لك في هذه الصفحة.

كود استلاف رصيد من اتصالات:

باستخدام هذا الكود #911* يمكنك الاشتراك في الخدمة مباشره.

يتم تحصيل المبلغ بمجرد قيامك باول عمليه شحن.

خدمة سلفني اتصالات تقدر ترن بيها لاي رقم

خدمة سلفني اتصالات بمجرد ما يخلص رصيدك يتم تفعيلها تلقائيا.

ممكن تتكلم بيها ثلاث دقائق لاي رقم سواء اتصالات او غير اتصالات.



أكواد اتصالات للمكالمات المختصرة:

الكول تون : الاتصال بـ 1500 أو # 5*15*

رمز الباك : الاتصال بـ 500 ثم الضغط على رقم2

اتصالات كاش : # 777* أو الاتصال على 778

لمعرفه باقات المكالمات الشهرية : # 688*

لمعرفة عدد الدقائق المستهلكة : # 852* أو # 838*

للتحدث على حساب الغير : # رقم الهاتف

لمعرفة استهلاكك لدقائق اتصالات : # 1*558*

معرفة استهلاكك لدقائق الشبكات الاخرى : # 4*558*

لتجديد باقة حكاية من اتصالات : # 2*851*

لتجديد باقة حكاية مكس من اتصالات : # 708*

أكواد اتصالات لتشغيل باقات الإنترنت:

باقات الأنترنت الشهرية من اتصالات : # 566*

كود إلغاء باقات الأنترنت : # 2375*566*

استهلاك باقات الإنترنت : # 5*558*

لتجديد باقة الأنترنت : # 121*556*

لتفعيل باقة نت فئة 5 جنية # 111*556*

لتفعيل باقة نت فئة 10 جنية # 112*556*

لتفعيل باقة نت فئة 15 جنية # 1133*556*

لتفعيل باقة نت فئة 25 جنية # 11344*556*

لتفعيل باقة نت فئة 50 جنية # 11345*556*

الاشتراك في باقات كونتك الشهرية : # 350*

لدفع فاتورة اتصالات : # 404*

لتحويل الرصيد بنظام الفاتورة : # 770*

لتجديد الباقة قبل الميعاد : # 807*

قد يهمك أيضاً معرفة الطريقة الخاصة بشركة فودافون, حيث من خلال الأكواد المختصرة المخصصة بهدف تسليف المستخدم رصيد متوفرة لدي جميع الشركات في محاولة لتقديم خدمة أفضل للمستخدم, يمكنك زيارة الرابط التالي: كود سلفني فودافون