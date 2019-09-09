طريقة سريعة لاستلاف رصيد من سوا STC بالأكواد الصحيحة







كيف استلف رصيد من سوا، حيث يبحث الكثير من عملاء شركة الاتصالات السعودية STC عن طريقة استلاف الرصيد التي تتيحها شركة سوا لعملائها، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، وتعد شركة سوا أو STC من أكبر شركات الاتصال بداخل نطاق أراضي الحجاز، فيما تهتم الشركة بتقديم العديد من الخدمات المتميزة للعملاء، والتي منها امكانية تحويل الرصيد من سوا لسوا، واستلاف الرصيد من خلال رقم الشريحة، بجانب العديد من عروض باقات الانترنت والمكالمات التي توفرها سوا.







وفي السطور التالية نقدم لكم من خلال موقعنا “نجوم مصرية” كيفية استلاف رصيد من سوا والحصول على خدمة رصيد الطوارئ المجانية، وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي يستخدمها مواطني المملكة العربية السعودية عند الضرورة للحصول على رصيد مجاني في أسرع وقت، على أن يتم سداد قيمة الاستلاف عند الشحن.

كيف استلف رصيد من سوا







تهتم شركة سوا sawa بتقديم العديد من الخدمات التي تهدف لتلبية حاجة عملائها في كل مكان، حيث تتيح الشركة خدمة استلاف الرصيد للقيام بإجراء المكالمات الطارئة بشكل سريع، حيث يمكنك من خلال هذه الخدمة إجراء المكالمات الهامة وفور شحن الرصيد يتم استرجاع المبلغ الذي تم استلافه، وإليكم طريقة استلاف رصيد من سوا.

قم بإرسال رسالة لرقم “902” ومدون بها رقم “1055”.

تظهر لك رسالة توضح لك أن الطلب الذي قمت بإجرائه يجري تنفيذه حاليًا.

بعد ذلك يتم إضافة رصيد بقيمة 5.5 ريال سعودي لشريحتك.

فور إعادة شحن الشريحة تقوم سوا بخصم المبلغ الذي قمت باستلافه، وتؤكد لك قيمة الخصم الذي تم إجرائه إتوماتيكًا برسالة تفيد بأنها سحبت مبلغ 5.5 ريال من حسابك قيمة استهلاكك خدمة كمل للمكالمات الطارئة.