طريقة زيادة سرعة الواي فاي مجانا بدون أي تكاليف

يعد الانترنت البطيء أمرا مزعجاً ولا يقبله الكثير من الناس، بل يريد الجميع انترنت سريع لا يتأثر بمشاهدة الفيديوهات أو تحميلها أو غير ذلك بل يبحثون عن أي وسيلة لزيادة سرعة الواي فاي وهناك العديد من الطرق المجربة والتي أثبتت نجاحها ويمكن تنفيذها ببساطة بدون أي تعقيدات وذلك للحصول على أفضل شبكة إنترنت ذات سرعة فائقة ولمعرفة هذه الطريقة عليك باتباع النصائح التي سنقوم بذكرها بشيء من التفصيل خلال هذا المقال.

أجهزة تؤثر على سرعة شبكة الواي فاي Wi-Fi

قامت صحيفة the sun البريطانية بنشر تقرير على موقعها الرسمي يفيد بأن هناك الكثير من الأجهزة المنزلية التي تعيق الإتصال بشبكة الإنترنت بل إنها تتسبب في إبطاء سرعته حيث أوضحت أن نقل جهاز التوجيه الخاص بك بعيدا عن أي عنصر أو جهاز منزلي يساعد كثيراً في تحسين سرعة الإنترنت لديك ومن هذه الأجهزة المنزلية التي تعمل على إعاقة إشارة شبكة الإنترنت:

1- جهاز الميكروويف: حيث أكدت التقارير أن أجهزة الميكروويف الكهربائية تستخدم نفس تردد الموجات الكهرومغناطيسية التي توجد في أجهزة الواي فاي ولكن تصميم جهاز الميكروويف مختلف قليلا حيث أنها صممت لكي تحفظ هذه الأمواج داخلها ومنعها من التسرب ولكن تحدث احيانا عملية تسريب لهذه الموجات ويمكن أن تتداخل هذه الترددات مع اتصال شبكة الواي فاي المنزلية وتؤثر على سرعته ، ولذلك فمن الأفضل إبقاء هذه الأجهزة بعيدا عن جهاز الإنترنت الخاص بك حتى تتمتع بسرعة انترنت جيدة.

2- أجهزة مراقبة الأطفال: يتم استخدام هذه الأجهزة في المنزل لرصد كل حركات الطفل والاطمئنان عليه في أوقات انشغال الأم بالأعمال المنزلية، ولكن هذه الأجهزة تستخدم ترددات مماثلة لترددات الواي فاي حيث أن وضع جهاز مراقبة الأطفال بجانب الواي فاي قد يؤثر بشكل سلبي على سرعة الإنترنت لديك، حيث أن الترددات الصادرة من هذا الجهاز هي ترددات نظام الراديو لرصد أي صوت للرضيع وتتداخل هذه الموجات مع موجات الواي فاي لذلك يفضل دائما وضع جهاز التوجيه الخاص بك بعيدا عن أي جهاز آخر.

نصائح لزيادة سرعة الإنترنت لديك

هناك بعض النصائح التي إذا قمت بإتباعها ستلاحظ مدى الفرق في سرعة الإنترنت في جهازك، وهي كالآتي:

1- قم بوضع جهاز الراوتر الخاص بك بعيدا عن أي أجهزة قد تؤثر عليه كما يفضل وضعه بعيداً عن احواض سمك الزينة.

2- قم بوضع الجهاز في مكان واسع وخالي نوعاً ما حتى لا تواجه الإشارة ما يعوق قوتها.

3- قم بوضع الجهاز في مكان مرتفع ولا تضعه قريباً من الأرض وذلك لزيادة المساحة التي تنتشر فيها الموجات.