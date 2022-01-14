خبير تقني يكشف عن طريقة رائعة تزيد من عمر بطارية آيفون وخطأ شائع يُدمرها

حذر الخبير التقني “أدريان هيوز” من خطأ شائع يفعله الكثير من مستخدمي هواتف آيفون يؤدي إلى تدمير بطارية الهاتف، حيث أكد من خلال تقرير تم نشره على موقع “zdnet” الأمريكي، على طريقة حديثة وجديدة قد اتبعها من أجل شحن البطارية غيرت بشكل كلي وجذري الطريقة التقليدية التي يتم بها شحن الهواتف الذكية، والتي يقوم من خلالها المستخدم بشحن هاتفه ليلاً قبل النوم أو طوال الليل خلال فترات النوم ويضع الهاتف بجانب السرير الخاص به.

طريقة فعالة لشحن هواتف آيفون

وأضاف الخبير التقني أن الطريقة الجديدة جعلته في دهشة، ولاسيما أنه تمكن من شحن هاتف iPhone 13 بشكل سريع للغاية، حيث تمكن من شحن 50% من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط، وذلك باستخدام شحن بقدرة 20 وات، حيث نصح الجميع بضرورة شحن الهاتف على مرحلتين طوال اليوم، وذلك بدلاً من وضعه على الشاحن ليلاً، حيث يتم شحن البطارية لمدة من 30 إلى 45 دقيقة في الصباح عقب الاستيقاظ من النوم.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية التي يتم فيها شحن هواتف آيفون تكون بعد الظهيرة، ويكون الشحن لمدة 30 دقيقة، حيث تصل نسبة الشحن 80%، وبذلك يعمل الجهاز حتى الفترة الصباحية من اليوم التالي للشحن، وبالتالي إعادة عملية الشحن على مرحلتين من جديد، وفي حالة أن يكون عمل الشخص خارج المنزل لفترات طويله يمكنه شحن الهاتف من السيارة أو من خلال الشاحن المتنقل “الباور”.

وحذر الخبير التقني من ترك الجهاز موصلاً بالشاحن لفترات طويلة، مؤكداً للجميع أن الطريقة الجديدة لشحن هاتف أيفون، تكون من خلال دفعات مما يضغ ضغط أقل على البطارية مما يُطيل عمرها، مؤكداً أن ترك الهاتف على البطارية لفترات طويلة يُدمرها، ونصح الجميع بالشحن على مرحلتين خلال فترات اليوم مؤكداً انها الطريقة الأمثل للشحن.