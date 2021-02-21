طريقة حماية شبكة الواي فاي المنزلية من الاختراق

شبكة الواي فاي من الأدوات الهامة التي تتم من خلالها الاتصال بشبكة الإنترنت والحصول على الخدمات الخاصة بها، وهذه الشبكة عرضة كبيرة للاختراق والتجسس على معلومات الأفراد واختراق الحياة الشخصية لهم ولذلك يحتاج الكثيرين إلى حماية شبكة الواي فاي الخاصة بهم وسوف نتعرف على الخطوات التي يمكن القيام بها حتى نتعرف على حماية الشبكة من التجسس.

حماية شبكة الواي فاي المنزلية

يتم حماية شبكة الواي فاي المنزلية من خلال مجموعة من الإجراءات والنصائح التي يمكن من خلالها الحفاظ على خصوصية الأفراد ومعلوماتهم الهامة، ويمكن من خلال الخطوات التالية حماية الشبكة ومنها:

من خلال جهاز التوجيه الخاص بشبكة الواي فاي ومن خلال الإعدادات يتم تغيير اسم الشبكة وعدم استخدام كلمات تكون معروفة وتغيير الاسم الافتراضي الذي يأتي مع جهاز الواي فاي.

تغيير كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي ويجب أن يتم اختيار كلمة مرور معقدة حتى لا يتمكن الآخرين من الحصول عليها واستخدامها، وعدم إعطاء كلمة السر للآخرين.

يمكن استخدام برامج مكافحة الفيروسات التي تحمي شبكة الواي فاي الخاصة بك من التجسس أو الاختراق.

عدم الضغط على الإعلانات الغريبة والتي يمكن رؤيتها على البريد الإلكتروني، أو على المواقع التي يتم فتحها، وعدم مشاركة البيانات الهامة مثل رقم البطاقة الائتمانية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وغيرها.

أهمية شبكة الواي فاي

ترجع أهمية شبكة الواي فاي في تسهيل الاتصال عبر الأجهزة المختلفة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، واللاب توب، وسهولة استخدام أكثر من جهاز ويتم ذلك من خلال تحديد كلمة المرور وتحديد عدد الأجهزة التي يمكن استخدامها حتى لا يتم ترك مساحة للاختراق والتجسس على المعلومات الخاصة بالمستخدم.