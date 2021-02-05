طريقة حظر المستخدمين على تطبيق لينكد إن “Linkedin” بالخطوات

تطبيق لينكد إن هو واحد من أهم التطبيقات والبرامج التي تستخدم في مجالات الأعمال والبيزنس حيث يتم فيها التواصل بين المديرين والعملاء على سبيل المثال، ولينكد ان هي الخيار الأمثل للتقديم على وظيفة أو للتواصل مع جهة ما، ويواجه الكثير من الناس مشاكلاً في التواصل مع الأشخاص والمؤسسات تستدعي الحظر أحياناً، وفي السطور التالية نستعرض معك كيفية حظر الأشخاص على لينكد ان.

طريقة حظر أحدِ ما على لينكد إن: