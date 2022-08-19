تقنية

طريقة حذف حساب سناب شات نهائيا للأندرويد والآيفون بعد تحديثات 2022

محمد مختار

إذا كنت تواجه مشكلة مع حذف حساب سناب شات الخاص بك، فسوف تجد الحل في هذا الموضوع، وسوف تتعرف على طريقة حذف حساب سناب شات نهائيا بكل سهولة، سواء كنت تستخدم تطبيق Snapchat من هاتفك الأندرويد أو الآيفون.

معلومات عن حذف حساب سناب شات نهائيا

قبل الذهاب إلى حذف حساب سناب، يجب أن يكون لديك وصول كامل للحساب، لأن حذف الحساب يتطلب منك إدخال كلمة المرور، وربما يطلب منك تأكيد على أنك صاحب الحساب من خلال الإيميل.

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وهناك طريقتان لإيقاف أو حذف حسابك في سناب شات، الأولى من خلال الحذف النهائي، والثانية من خلال تعطيل الحساب مؤقتا  لفترة معينة ومن ثم العودة إليه مجددا، وسوف نتعرف على كل ذلك في السطور التالية.

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خطوات حذف سناب شات

خطوات حذف حساب سناب شات للأندرويد والآيفون

سواء كنت تستخدم هاتف أندرويد أو أيفون، طريقة حذف snapchat واحدة من داخل التطبيق كالتالي:

  • الدخول إلى حسابك في سناب شات والضغط على صورة الملف الشخصي الظاهرة باللون الأحمر.
  • في الصفحة التالية قم بالضغط على الإعدادات كما هو موضح في الصور.
  • سوف تفتح لك صفحة الإعدادات قم بالضغط على كلمة أحتاج مساعدة.
  • في الخطوة التي تليها قم باختيار: إدارة حسابي.
  • بعدها سوف تنتقل مباشرة إلى قائمة اختيارات قم بالضغط على حذف حسابي أو Delete My account.
  • سوف يظهر لك أكثر خيارين، الأول هو حذف حساب سناب شات بشكل نهائي، والآخر هو تعطيل الحساب مؤقتا.
  • قم بالضغط على حذف الحساب نهائيا.

الخطوة الأهم في حذف حساب سناب  snapchat account

هناك خطوة مهمة يجب أن تنتبه لها وهي: بعد الضغط على كلمة حذف سناب شات، لن تظهر لك طريقة الحذف مباشرة.

سوف يظهر لك مقال يتحدث عن: ماذا سوف يحدث عند حذف الحساب، لا تهتم وابحث عن كلمة مميزة باللون الأزرق وهي accounts portal وقم بالضغط عليها.

بعد ذلك سوف تظهر لك آخر خطوة في حذف سناب، قم بكتابة كلمة المرور في المكان المخصص واضغط على كلمة استمرار.

وأخيرا سوف تظهر لك رسالة حذف حسابك.

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كيفية استرجاع حساب سناب شات بعد الحذف

إذا قمت بحذف حسابك في snapchat عن طريق الخطأ وتريد استرجاعه، كل ما عليك هو تسجيل الدخول للحساب قبل 30 يوما من موعد الحذف، وسوف يعود حسابك بكل سهولة.

حذف حساب سناب شات نهائيا

وبذلك نكون قد تعرفنا سويا على طريقة حذف حساب سناب شات للأندرويد والآيفون بشكل نهائي.

محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


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