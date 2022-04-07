يعد تطبيق “واتس اب” هو أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة الفورية المجانية حول العالم، ويقدر عدد مستخدمي “واتس اب” بالمليارات، ويمكنك التطيث من اجراء المكالمات الصوتية والفيديو مع أي شخص في أي دولة دون دفع رسوم، حيث يعد اجراء مكالمة عبر التطبيق شئ في غاية السهولة.

طريقة تقليل استخدام بيانات الجوال عند اجراء مكالمة صوتية عبر واتس اب

وتستهلك مكالمات واتس آب الصوتية حوالي 720 كيلو بايت في الدقيقة، وفقا لتقرير صادر عن Android Authority، وكلما طالت مدة المكالمة زاد استخدام بيانات الجوال، وللمحافظة على باقة الانترنت يقدم واتس آب ميزة يمكن أن تساعدك على تقليل استخدام بيانات الجوال لهواتف الاندرويد، فقط كل ما عليك اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

الان قم بالضغط على أيقونة “النقاط الثلاث” في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

من القائمة التي سوف تظهر لك، قم بالدخول إلى قسم “الاعدادات”.

قم بالضغط على خيار “التخزين والبيانات”.

قم بتشغيل التبديل بجوار استخدام بيانات أقل للمكالمات.

أما عن طريقة الحفاظ على باقة الانترنت عند اجراء مكالمة صوتية عبر “واتس اب” لأجهزة الايفون، فقط اتبع الخطوات التالية: