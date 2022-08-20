طريقة تفعيل خدمة موجود stc للآيفون بالخطوات

تعد شركة stc من أشهر وأفضل شركات الاتصالات الموجودة في السعودية، لتقديمها عددًا من خدمات الاتصالات، كعروض باقات الإنترنت، والرسائل النصية، والمكالمات، وغيرها من الخدمات، فهي تُلبّي كافة احتياجات المواطن بمجرد تفعيل الخدمة على الجوال الخاص به، وفيما يلي طريقة تفعيل خدمة موجود stc للآيفون.

كيفية تفعيل خدمة موجود stc للآيفون

هناك عدة طرق لتفعيل خدمة موجود stc على جوالات الآيفون، ونستعرض معك فيما يلي هذه الطرق بالتفصيل، فاختر منها ما يناسبك، ليتم تفعيل الخدمة فورًا على جوالك:

يمكنك تسجيل الدخول إلكترونيًّا إلى المنصة الرسمية لشركة stc.

أو الاتصال على الرقم الذي خصصته stc لعملائها لتفعيل الخدمة، وهو *62* 4000#، وللإلغاء اطلب #62#.

أيضًا لتفعيل الخدمة يمكنك إرسال رسالة بها “2200” إلى الرقم 907، وسيتم تفعيل الخدمة.

كما تستطيع الاتصال على خدمة العملاء على رقم 00 966 11 455 5555.

أو التوجه مباشرةً إلى أحد فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية لتفعيل الخدمة.

خدمة موجود من stc

تأسست شركة stc عام 2002 لتقديم خدمات الاتصالات، مثل: شحن الرصيد، وعروض باقات الإنترنت، ومعرفة هوية المتصل المجهول، أو الذي قام بالاتصال والهاتف مغلق، وتفعيل خدمة خارج التغطية أو مشغول، وتحويل المكالمات وغيرها من الخدمات، ومنذ إنشاء الشركة حتى وقتنا هذا، وهي تقدم خدمات رائعة إضافية للعملاء تحت مُسمى “موجود”، وتعد خدمة موجود من أهم خدمات الاتصالات في أنحاء المملكة، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: وهي خدمة هاتف موجود، وخدمة موجود إكسترا، وخدمة موجود العادية.

طريقة تفعيل خدمة موجود إكسترا

تعتبر هذه الخدمة أيضًا، من أكثر الخدمات استخدامًا من قبل الآلاف داخل المملكة، إذ تقدم العديد من المميزات الإضافية في مجال الاتصالات عن خدمة موجود العادية، فإذا كنت ترغب في تجربة هذه الخدمة والاستمتاع بالعروض والميزات التي تقدمها للعملاء، إذن قم بتجريب أي من الطرق التالية: