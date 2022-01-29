طريقة تفعيل باقة سوا بوست 160 Sawa Post للمكالمات و الانترنت 2022

أعلنت شركة STC للاتصالات السعودية عن العديد من باقات سوا بوست والتي تشمل سوا بوست 160 فليكس وسوا لايك وستار وشير، كما تعد باقة 30 هي اهم الباقات والمشغل الأول لكافة خدمات شركة STC السعودية، كما يزداد البحث بشكل دوري بالمملكة العربية السعودية عبر محرك بحث جوجل عن باقات المكالمات الغير محدودة والإنترنت المجانية التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية STC، ومن خلال موقع نجوم مصرية سنتعرف بالتفصيل عن مجموعة باقات سوا بوست التي تتوفر على العديد المميزات المختلفة فتابعونا للنهاية.

طريقة تفعيل باقة سوا بوست 160

تعمل شركة STC السعودية على تقديم عروض وباقات سوا 2022 مناسبة لكافة فئات المجتمع السعودي، حيث تشتمل باقات سوا بوست على العديد من الباقات الشهرية والأسبوعية وكذلك اليومية التي تتضمن مكالمات مجانية وانترنت غير محدودة ومن اجل تفعيل باقة سوا بوست 160 ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

ارسال رسالة نصية مدون عليها 7160 إلى الرقم 900 وتنتظر عملية التأكيد من شركة الاتصالات السعودية

علما ان التكلفة المالية لباقة سوا بوست هي مئة وسبعون ريال سعودي.

مميزات الباقة توفير مكالمات غير محدودة داخل الشبكة وكذلك ألف دقيقة للشبكات الأخرى. بالإضافة الى ذلك توفر 20 جيجابايت إنترنت و إنترنت سوشيال ميديا بلا حدود.

مدة صلاح الباقة أربعة أسابيع كاملة من تاريخ بداية الاشتراك.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال المختصر والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل ودقيق إلى كيفية تفعيل باقة سوا بوست التي تقدمها شركة STC الاتصالات السعودية، حيث حظيت ببحث كبير من قبل مواطني المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة ونأمل ان تكون قد استفدتم من هذا الشرح المبسط.