طريقة تغيير الاسم المستعار في ببجي نيو ستيت PUBG New State
يسمح Krafton الآن للاعبين بتغيير لقب ببجي نيو ستيت، حيث يمكن لـالاعبين تغيير ألقابهم باستخدام تذكرة تغيير الكنية الجديدة ويعد تغيير الأسماء المستعارة ميزة جديدة في ببجي نيو ستيت “PUBG New State”.
يعد تغيير الأسماء المستعارة ميزة جديدة يمكن شراؤها باستخدام العملة داخل اللعبة، وسيضيف فريق التطوير المزيد من الميزات وتطوير طريقة اللعب إلى ببجي نيو ستيت في التحديثات المستقبلية.
Survivors, we've heard your requests! The Nickname Change Ticket is now available to purchase in the NC Store!#NEWSTATEMOBILE #PUBGNEWSTATE pic.twitter.com/6pRb5VtTqg
— NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) January 24, 2022
- افتح PUBG New State ثم انقر على أيقونة “N” في الزاوية العلوية اليمنى
- اختر صندوق NC المفضل لديك وادفع عبر متجر Google Play أو App Store
هناك عدة طرق لكسب عملة “NC” مجانًا، يمكنك الحصول على NC للعبة ببجي نيو ستيت باستخدام مكافآت Google Opinion Rewards ومكافآت تطبيق Poll Pay.
يعمل Krafton أيضًا على تحديث جديد لـ ببجي، والذي من المقرر طرحه الشهر المقبل، سيجلب تحديث ببجي نيو ستيت تحسينات إلى الخريطة، يحاول فريق التطوير تقليل إجهاد العين الناتج عن الرسومات الموجودة على الخريطة، ستسمح الرسومات التي تم تحسينها للاعبين باكتشاف الأعداء من مسافات أطول.
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