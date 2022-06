طريقة تغيير الاسم المستعار في ببجي نيو ستيت PUBG New State

يسمح Krafton الآن للاعبين بتغيير لقب ببجي نيو ستيت، حيث يمكن لـالاعبين تغيير ألقابهم باستخدام تذكرة تغيير الكنية الجديدة ويعد تغيير الأسماء المستعارة ميزة جديدة في ببجي نيو ستيت “PUBG New State”.

يعد تغيير الأسماء المستعارة ميزة جديدة يمكن شراؤها باستخدام العملة داخل اللعبة، وسيضيف فريق التطوير المزيد من الميزات وتطوير طريقة اللعب إلى ببجي نيو ستيت في التحديثات المستقبلية.

Survivors, we've heard your requests! The Nickname Change Ticket is now available to purchase in the NC Store!#NEWSTATEMOBILE #PUBGNEWSTATE pic.twitter.com/6pRb5VtTqg

— NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) January 24, 2022