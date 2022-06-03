تقنية

طريقة تغيير الاسم المستعار في ببجي نيو ستيت PUBG New State

عماد شهيد

يسمح Krafton الآن للاعبين بتغيير لقب ببجي نيو ستيت، حيث يمكن لـالاعبين تغيير ألقابهم باستخدام تذكرة تغيير الكنية الجديدة ويعد تغيير الأسماء المستعارة ميزة جديدة في ببجي نيو ستيت “PUBG New State”.

طريقة تغيير الاسم المستعار في ببجي

يعد تغيير الأسماء المستعارة ميزة جديدة يمكن شراؤها باستخدام العملة داخل اللعبة، وسيضيف فريق التطوير المزيد من الميزات وتطوير طريقة اللعب إلى ببجي نيو ستيت في التحديثات المستقبلية.

أعلن كرافتون انه تتوفر الآن تذكرة تغيير الاسم في لعبة ببجي نيو ستيت في متجر NC وتبلغ تكلفتها 900 NC، NC هي العملة المميزة داخل اللعبة ل ببجي نيو ستيت، إذا لم يكن لديك ما يكفي من عملة NC فيمكنك شرائه من المتجر داخل اللعبة، اذا لم تكن تعرف كيفية شراء NC فتعرف معنا على الطريقة:
  • افتح PUBG New State ثم انقر على أيقونة “N” في الزاوية العلوية اليمنى
  • اختر صندوق NC المفضل لديك وادفع عبر متجر Google Play أو App Store

هناك عدة طرق لكسب عملة  “NC”  مجانًا، يمكنك الحصول على NC للعبة ببجي نيو ستيت باستخدام مكافآت Google Opinion Rewards ومكافآت تطبيق Poll Pay.

طريقة تغيير الاسم المستعار في ببجي
تغيير الاسم في ببجي نيو ستيت

يعمل Krafton أيضًا على تحديث جديد لـ ببجي، والذي من المقرر طرحه الشهر المقبل، سيجلب تحديث ببجي نيو ستيت  تحسينات إلى الخريطة، يحاول فريق التطوير تقليل إجهاد العين الناتج عن الرسومات الموجودة على الخريطة، ستسمح الرسومات التي تم تحسينها للاعبين باكتشاف الأعداء من مسافات أطول.

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عماد شهيد

محلل رياضي لدى نجوم سبورت.
ادأب جغرافيا.
اهتم بالمواضيع التقنية والرياضية.
اعمل في مجال تجارة الملابس


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تعليق 1
  1. اسماعيل يقول

    أود تنزيل ططبيق

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