طريقة تغيير الاسم الشخصي في تويتر على الكمبيوتر والموبيل

يعد اسم المستخدم إحدى الأدوات الضرورية في جذب المتابعين إلى الحساب الخاص بك على تويتر، لذلك يجب أن يتميز حسابك بطبيعة مؤثرة لكل شخص يراه كما أيضا يستخدم التويتر في اجمل عبارات عيد الحب مميزة 2021 تويتر، وفيما يخص تغير الاسم على التطبيق من الإعدادات المهمة التي يجب على الجميع معرفتها حتي تتمكن من تغير الاسم في أي وقت.

كيفية تغيير اسم المستخدم في تويتر على الجوال

يمكنك تغير الاسم الشخصي لحسابك بإتباع الخطوات أدناه:

سجل الدخول إلى تطبيق تويتر على الهاتف المحمول الخاص بك. قم بالضغط على صورة ملفك الشخصي الموجودة في الشريط العلوي على الجانب الأيسر. سيظهر أمامك قائمة بالخيارات، قم باختيار (الإعدادات والخصوصية). انتقل إلى صفحة جديدة تحتوي على كل من خيار (تسجيل الدخول، والأمان)، ومن أسفلها هناك خيار (اسم المستخدم)، قم بالضغط عليه. سيظهر أمامك مربع جديد حتى تقوم بإضافة اسم المستخدم الجديد، وفي حال لم يكن هذا الاسم مكررًا ، فسيظهر أمامك علامة اختيار تتميز باللون الأخضر . في النهاية اضغط على الزر (تم) الموجود في الشريط العلوي.

طريقة تغيير اسم المستخدم في تويتر على الكمبيوتر

قم باتباع الخطوات الآتية على جهازك الكمبيوتر، سواء كان هذا الكومبيوتر يعمل بنسخة من أنظمة التشغيل الآتية (Windows, or Mac, or Linux, or Chrome OS).

فتح تطبيق تويتر على متصفحك.

في حال انك لم تقم بتسجيل الدخول بالفعل، فيتعين عليك فعل ذلك.

يمكن أن تتحقق من الحساب الخاص بك أو أن تنتقل إلى حساب آخر عن طريق الضغط على الرمز الجانبي لحسابك الشخصي.

يوجد على الجانب الأيسر من صفحة تويتر الرئيسية ثلاث نقاط بجانب بعضها البعض موجودة في دائرة، قم بالضغط عليها.

سيظهر أمامك قائمة بالخيارات، قم بالضغط على خيار (الإعدادات، والخصوصية).

ستنتقل إلى صفحة الإعدادات، وفيها يوجد (الحساب) في الخيار الأول بها، قم بالضغط عليه.

سيظهر أمامك قائمة تشتمل على (خيارات الحساب)، بما فيها كل من (تسجيل الدخول، والأمان)، ويوجد أسفلها خيار (اسم المستخدم)، قم بالضغط عليه.

يجب أن تقوم باختيار (اسم المستخدم) بعناية فائقة.

في حال تكرر الاسم الذي قمت باختياره في تويتر، فهذا يشير إلى أنه سيظهر باللون الأحمر وستجد كلمات أسفل الاسم تدل على تكرار الاسم بعد الانتهاء، اضغط على الزر (حفظ).

سيظهر أمامك مربع لإضافة اسم المستخدم قم بإدخال الاسم الجديد، ومن ثم الضغط على (حفظ) الموجودة في أسفل الصورة.

إذا قمت باتباع الخطوات السابقة فعليا بهدف تغيير اسم المستخدم على تطبيق تويتر، ولم يظهر لك الاسم بصورة مباشرة، فكل ما عليك فعله هو أن تنتظر بضع دقائق حتى تقوم كافة خوادم تويتر بتغيير الاسم على الشبكة بشكل كامل، وأحيانا تحتاج إلى تحديث الصفحة فحسب، وكذلك الأصدقاء.