طريقة تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور في مودم الألياف الصناعية

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية تعديل اسم المستخدم وكلمة المرور لمودم الألياف البصرية، ويعد تغيير أي بيانات متعلقة بالمودم إجراءً أمنيًا لمنع الاختراق، ويفضل البعض تعديل شبكاتهم للتأكد من أنها لن يتم اختراقها من قبل أي شخص، لذلك سنوفر لك عبر “نجوم مصرية” طريقة لتغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك من خلال Mobily.

اسم المستخدم وكلمة المرور لمودم الالياف البصرية موبايلي:

تعمل العديد من شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم خدمات مرتبطة بالإنترنت من خلال أجهزة مودم مختلفة، وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الوصول إلى إعدادات الجهاز تختلف باختلاف المودام والشركات التي تقدم هذه الخدمات، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

أولاً؛ يجب عليك التأكد من أن جهازك متصل بالإنترنت قبل أن تتمكن من البدء في تعديل الإعدادات. بعد الانتقال إلى متصفح الإنترنت، أدخل الى الصفحة المتعلقة بإعدادات المودم. يجب كتابة اسم المستخدم الافتراضي في الحقل المخصص له، وهو “Telecomadmin”. قم كتابة كلمة المرور الافتراضية “admintelecom” في المربع الخاص بها. انقر فوق أيقونة wifi. انقر فوق خيار التكوين الأساسي لشبكة wifi. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور جديدين. بعد استكمال البيانات الجديدة اضغط على ايقونة “حفظ” لحفظ التغييرات.

تنشيط اسم المستخدم وكلمة المرور لمودم:

يمكن لمالك المودم تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور في مودم الألياف البصرية باتباع الخطوات التالية: