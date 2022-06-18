عند قيامك بعملية تعطيل حساب انستا يصبح الحساب الخاص بك مخفي ولن يستطيع أحد الوصول إليه، ولا إلى مقاطع الفيديو الموجودة في الحساب، بفضل المزايا المفيدة والمذهلة لموقع انستقرام أحد أفضل مواقع التواصل الاجتماعي في العالم والذي يسعى العديد من المستخدمين في تحميل هذا التطبيق حول العالم، لكنك في بعض الأحيان قد ترغب في أخذ راحة منه إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم، لذا ومن خلال السطور القادمة سنقوم بإستعراض بعض أهم طرق تعطيل حساب انستا مؤقتًا وأيضًا نهائيًا.

طريقة تعطيل حساب انستا

بما أنه لديك حرية الإختيار ما بين تعطيل حساب انستا مؤقتًا أو تعطيله بشكل نهائي، يوصي انستقرام بتعطيل الحساب بشكل مؤقت حتى تتمكن مرة أخرى من استعادته متى تريد.

خطوات حذف حساب انستا مؤقتًا

قم بفتح متصفح الإنترنت على جهازك الخاص.

الولوج إلى تطبيق انستقرام Instagram.

تسجيل الدخول عليه من خلال الحساب.

الضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى من الشاشة.

الضغط على الإعدادات.

القيام بالتمرير لأسفل والضغط فوق إيقاف حسابي مؤقتًا الظاهر بالجزء الأسفل من الصفحة.

قم بتحديد خيارًا عند إجابة سؤال سبب تعطيل حساب انستا.

الضغط على إيقاف حسابي مؤقتًا.

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طريقة تعطيل حساب انستا نهائيًا

إذا كنت ترغب في اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة من ناحية تعطيل الحساب على انستقرام وبشكل نهائي لا رجعة فيه، في هذه الحالة ننصحك بحذف حسابك بشكل نهائي.

كيفية حذف حساب انستا نهائيًا من الجوال

فتح متصفح هاتفك المحمول.

الانتقال إلى رابط حذف الحساب نهائيًا.

تسجيل الدخول إلى حسابك على الانستا.

تحديد خيارًا عند سؤالك عن سبب تعطيل الحساب.

إعادة إدخال كلمة المرور.

الضغط على حذف حسابي بشكل نهائي.

كيفية تعطيل حساب انستا من خلال الكمبيوتر

الانتقال إلى رابط حذف حساب انستقرام.

تسجيل الدخول على حسابك على الانستا.

تحديد خيارًا عند سؤالك عن سبب تعطيل حساب الانستقرام.

إعادة إدخال كلمة المرور.

النقر على حذف حسابي بشكل نهائي Delete account.

خطوات إزالة حساب انستا من التطبيق

القيام بفتح تطبيق انستقرام.

النقر على أيقونة صورة ملفك الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

النقر على السهم المتجه لأسفل بجانب اسم المستخدم الخاص بك في الجهة العلوية من الشاشة.

النقر على الخطوط الثلاث الأفقية في الزاوية العلوية من الشاشة.

النقر على خيار الإعدادات ثم تسجيل الخروج.

بذلك تكون قد تمكنت من حذف حساب انستقرام من التطبيق بنجاح.

إلى هنا نكون قد نجحنا في عرض شرح كيفية تعطيل حساب انستا بأكثر من طريقة، فقد عرضنا كيفية حذف الحساب عن طريق الكمبيوتر، وكيفية تعطيل الحساب من الهاتف وأيضًا إزالة الحساب من التطبيق نفسه، كما قمنا بعرض خطوات تعطيل الحساب بشكل مؤقت أو بصورة نهائية، كانت هذه بعض النقاط الهامة حول تطبيق انستقرام.