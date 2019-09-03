يقدم لكم موقع نجوم مصرية طريقة تشغيل “واتساب” برقم الهاتف الأرضي وبدون بطاقة SIM 2019، وقد أعلنت شركة واتساب التابعة لشركة فيسبوك أنها سوف تتيح خاصية في تطبيق المراسلة العالمي واتساب تتيح للمستخدم إستعمال التطبيق بدون الحاجة إلى بطاقة SIM، حيث أن هناك بعض المواقف لا يمكن للمستخدم فيها الوصول إلى بطاقة SIM







لذلك قامت شركة واتساب بإضافة هذه الخاصية من أجل سهولة استخدام التطبيق وتوفير خدمات واتساب في كل وقت وتطبيق واتساب من التطبيقات العالمية التي يستخدمها الملايين من الأشخاص للتواصل مع بعضهم البعض يومياً، وعلى مدار الساعة، ويمكنك من خلاله إرسال، واستلام الصور، والفيديوهات، وأيضاً يمكنك إجراء، واستقبال المكالمات في أي مكان في العالم مما يجعل التطبيق من أفضل التطبيقات الخاصة بالتواصل،







ويمكنك أيضا استخدامه للدردشة مع أصدقائك، ومشاركة حالتك أول بأول مع جهات إتصالك، كما أن واتساب يتميز بسهولة إستخدامه حيث يمكن لجميع الفئات العمرية إستخدامه، ويمكنك تشغيل الواتساب على الكمبيوتر، أو اللاب توب من خلال خاصية واتساب ويب في تطبيق واتساب الموجود في الهاتف

طريقة تشغيل واتساب برقم الهاتف الأرضي وبدون بطاقة SIM 2019







اولا يجب عليك إزالة تطبيق واتساب و تحميله مجدداً والقيام بإنشاء حساب واتساب جديد برقم الهاتف الأرضي وتختار البلد الخاصة بك

ثانياً تقوم بتأكيد الرقم عن طريق النقر على زر الإتصال “Call me” سوف يرن جرس الهاتف الأرضي ويجب عليك الإستماع إلى الكود بصوت الكمبيوتر وادخال الكود في تطبيق واتساب وبذلك يمكنك إستخدام تطبيق واتساب بدون بطاقة SIM

وقد تداولت أخبار عن إمكانية استخدام حسابي واتساب في نفس الوقت ولكن لم يتم الإعلان عن إضافة هذه الخاصية بالفعل





