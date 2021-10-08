طريقة تشغيل الجيل الرابع في مصر

مع بداية انطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع في مصر، انتشرت العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، ومن أهم هذه المواضيع كيفية تشغيل شبكة الجيل الرابع على الهواتف بسهولة، وذلك ما سنتحدث عنه في مقالنا الآن سواء إن كان لهواتف الأندوريد أو هواتف الأيفون.

خطوات تشغيل شبكة الجيل الرابع في مصر

قبل البدء في عملية تشغيل هذه التقنية على الهواتف، لابد من أن يكون هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتأكد منها المستخدم قبل تشغيل شبكة الجيل الرابع ومن هذه الخطوات:

جاهزية شريحة الاتصال Sim

حتى يستطيع المستخدم من تشغيل هذه التكنولوجيا على هاتفه، عليه أن يتأكد أولًا أن شريحة الاتصال متاحة وداعمة لهذه التقنية.

فبالنسبة لعملاء الفودافون يمكنهم استبدال الشريحة من أي فرع تابع للشركة، بالإضافة إلى عملاء اورانج يمكنهم استبدال شريحتهم من خلال الفروع مقابل خمس جنيه.

ولكن بالنسبة لعملاء الاتصالات فهم ليسوا بحاجة إلى تغيير الشريحة حيث أنه يتم تفعيل الخدمة تلقائيًا.

نوع الهاتف

لابد من أن يكون الهاتف الخاص بالمستخدم جاهز لدعم تقنية الجيل الرابع، ومن الممكن التأكد من ذلك من خلال قراءة الكتاب المرافق لعلبة الجهاز.

بالإضافة إلى أنه يمكن التواصل مع الشركة المصنعة لمعرفة هذه المعلومات.

ضبط إعدادات الهاتف

أغلب الهواتف بداخل مصر تعمل على نظام الأندوريد، والهواتف الأخرى فهي تعمل بنظام الIOS.

ومن الممكن ضبط إعدادات الهاتف من خلال القيام ببعض الخطوات.

كيفية ضبط إعدادات الهاتف

بالنسبة لمستخدمي الأندوريد

يتم الدخول على إعدادات الهاتف.

ومن ثم اختيار الشبكات.

وبعد ذلك اختيار Mobile Networks.

وبعد ذلك يتم استبدال الأوضاع من اتصال عادي لاتصال G4.

بالنسبة لمستخدمي نظام iOS:

يتم الدخول إلى الإعدادات.

ومن ثم اختيار كلمة خلوي.

وبعد ذلك يتم اختيار إعدادات البيانات الخلوية.

ومن ثم يتم تفعيل وضع LTE وبالتالي تعمل شبكات الجيل الرابع.

وفي نهاية مقالنا، قمنا بالتحدث عن طريقة تشغيل تقنية الجيل الرابع على الهواتف الذكية، ومن الجدير ذكره أن الطريقة بسيطة للغاية ولا تحتاج إلى خطوات كثيرة، كما أننا قمنا بذكرها وتوضيحها بشكل مبسط وسهل.