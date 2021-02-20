طريقة تحويل لون سناب شات إلي الأسود في الآيفون

يعد سناب شات من التطبيقات التي حازت علي شعبية واسعة في فترة زمنية قصيرة، حيث يعتمد موقع التواصل الاجتماعي علي نشر صور ومقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء لفترة معينة ثم يحذفها تلقائي، ونال علي إعجاب الكثير من نشطاء السوشيال ميديا، ووفر سناب شات إمكانية تحويل لون الدردشة إلي اللون الأسود بالوضع المظلم لمستخدمي الآيفون، والذي يفضله المستخدمون في فترة المساء للحفاظ علي النظر بالإضاءة الخفيفة والتي حزيت علي إعجاب الكثير منهم.

وفي السطور التالية نكشف طريقة تحويل سناب شات إلي اللون الأسود للآيفون، ونتعرف بشكل أكبر عن تطبيق سناب شات، وطريقة تحويل سناب شات إلي اللون الداكن وكيفية تحويله إلي الوضع الليلي في الآيفون وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة.

تطبيق السناب شات

تطبيق سناب شات من تطبيقات التواصل الاجتماعي، تسمح لمستخدميه تسجيل ومشاركة الصور والفيديوهات مع الأصدقاء والأهل والمتابعين، وحاز التطبيق علي ثقة الكثير ووصل عدد تحميلات التطبيق أكثر من مليار تحميل من متاجر الهواتف الذكية المختلفة وفي اليوم الواحد يتم إرسال أكثر من 4 مليارات سناب شات.

وينشر سناب شات الصور والفيديوهات لفترة مؤقتة علي الحساب ويتم حذف الدرشات بشكل تلقائي، ويتيح إمكانية حفظ الدردشة لفترة زمنية مؤقتة ويعرض الصور أو الفيديو من ثانية إلي عشر ثواني، ومن مميزات سناب شات أنه تم برمجته من أجل عدم القدرة علي الاختراق.

وحاولت الكثير من الشركات العالمية الشهيرة شراء سناب شات والاستحواذ عليه بعد الشهرة التي حققها التطبيق في العالم خاصة في الوطن العربي وأصبح الكثير من المشاهير والمؤثرين يستخدمون سناب شات ويمتلكون حسابات عليهه وينشرون عليه كل ما هو جديد علي حسابم، خاصة وأن سناب شات يتميز بإعلاناته باللون الأصفر.

كيفية تحويل لون سناب شات إلي اللون الأسود في الآيفون

يبحث الكثير من مستخدمي جهاز الآيفون علي طريقة تحويل السناب شات إلي اللون الأسود عن الاستخدام، خاصة بعد أن أحتوت الأجهزة الحديثة من الآيفون علي خدمة تفعيل الوضع المظلم لإراحة العين عند الاستخدام والذي بدوره يحول جميع التطبيقات علي الآيفون إلي اللون الأسود بشكل تلقائي، ويمكن تحويل لون سناب شات إلي اللون الأسود في الآيفون عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي إعدادات الآيفون والانتقال إلي صفحة الشاشة واختار السطوع

تجد في أعلي الشاشة خيارين الأول الوضع النهاري والأخر الوضع الليلي.

يتم اختيار تفعيل الوضع الليلي من خلال الضغط عليه.

كيف أخلي السناب شات داكن

أتاح سناب شات ضمن المميزات العديدة التي يقدمها لمستخدميه، إمكانية تحويل اللون في التطبيق إلي اللون الداكن حتي يتم استخدامه في الليل بهدوء وحتي لا يؤثر علي العين والأبصار والبعد عن الضوء النهاري المزعج، حيث يستطيع مستخدمي سناب شات تحويل التطبيق إلي اللون الداكن بخلاف الوضع الليلي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي إعدادات هاتف الآيفون واختيار تطبيق سناب شات المثبت علي الجهاز.

داخل الإعدادات تجد كلمة إضاءة يتم الضغط عليها لمدة 5 ثواني.

تختار الوضع الليلي من قائمة الاختيارات التي تظهر أمامك.

تفعيل الوضع الليلي للسناب شات في أجهزة المحمول