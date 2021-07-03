طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا في خطوة واحدة

تتنافس شركات الاتصالات من أجل الوقوف على كل الخدمات التي تساعد العميل في حياته اليومية، بداية من الباقات والعروض اليومية التي توفرها شركة سوا المملكة العربية السعودية ومروراً بالأكواد المختصرة وتطبيق الشركة الرسمي الذي بإمكانه أن يساعدك في إدارة حسابك بشكل كامل وبكل سهوة.

تحويل رصيد من رقم شريحة سوا الي رقم جوال سوا آخر سواء كان داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث وفرت الشركة اكواد سريعة لإتمام عملية التحويل بنجاح، حاولت تسهيلها قدر الإمكان ليسهل عليك تنفيذ عملية تحويل ناجحة.

كود تحويل رصيد من سوا لسوا:

يقوم الشخص الذي يرغب في تحويل الرصيد باستخدام الكود التالي *144 * ثم رقم الهاتف * ثم المبلغ * ثم رمز الشباك #، يبدأ الكود بنجمة ثم رقم 4 ثم 4 ثم رقم 1 ثم نجمة، من إدخال رقم الجوال المراد التحويلة له ثم علامة النجمة ثم إدخال قيمة المبلغ المراد تحويلة ثم شباك ثم إجراء اتصال.

يرجى كلاحظة أن هناك حد معين من قيمة التحويل لا يمكن تجاوزه، حيث وكما أوضحت الشركة يمكنك إجراء تخويل بداية من 5 ريال سعودي وحتى 20 ريال كأقصى مبلغ، ويتم خصم رسوم عن كل عملية تحويل تتم قدرها نصف ريال فقط.

إذا قمت بتجربة الطريقة السابقة وتم التحويل بجاح دون أي مشكلة فهذا رائع، لكن إذ حدثت مشكلة فأنت بحاجة الي استخدام الطريقة الأخرى والتي تتضمن رقم هوية الشخص المستلم ضمن كود التحويل، حيث يقوم العميل الذي يرغب في تحويل رصيد من جوالة الي جوال آخر بإرسال رسالة نصية الي رقم 1500 ومن ثم إتباع البيانات، بينما يمكن استخدام الكود التالي: *133*رقم المرسل إليه*مبلغ الرصيد المراد تحويله*رقم هوية المستلم#.

ما هي البلدان أو الدول المتاح تحويل رصيد سوا اليها؟

أتاحت شركة سوا إمكانية نقل الرصيد أو تحويلة الي أي رقم آخر خارج المملكة العربية السعودية للدول المدعومة فقط، حيث يمكنك تحويل رصيدك الي الدول التالية فقط: تركيا، الأردن، الهند، مصر، اليمن، بنجلاديش، السودان، المغرب، باكستان، أندونيسيا، الفلبين، نيجيريا، نيبال، تونس، سيريلانكا، فلسطين.

يمكنك متابعة خدمات سواء التالية:

طريقة شحن رصيد سوا

جعل الجوال مغلق سوا

جعل رقم سوا غير موجود بالخدمة

عروض باقات سوا للمكالمات